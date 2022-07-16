جديد/ قامو بإعادة إطلاق فيروس كورونا-الحذررر من فضلكم! 2022

Golden Man
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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السلام عليكم اخواني
ليس من باب التخويف.. وانما من باب الحيطة والحذر.. ومن باب الوقاية يجب التنبيه الى اعادة انتشار "فيروس كورونا في الجزائر من جديد"
36 اصابة جديدة ف الجزائر بتاريخ 15-07-2022 نقلا عن وكالة الانباء الجزائرية
المصدر: وزارة الصحة .
"يا جماعة من فضلكم الامر ليس لعبة_ الحرب العالمية الثالثة لاعادة تشكيل العالم من جديد.. فعليا راهي قايمة..(ولكنها ليست تقليدية ولا تشبه الحرب العالمية الاولى والثانية_!___ ومن بين ادواتها "الاسلحـة البيولوجية هاته"
لذالك وجب الحذر كل الحذر.. حاااااااااافظو على نظام غذائي صحي خالي من السكريات الصناعية التي تعيش عليها كل الامراض + حافظو على ممارسة الرياضة لتقوية المناعة .
والأهم عدم المخالطة والمصاااافحة فـ ''99بالمئة من الفيروسات تنتقل بهاته الطريقة"
الله يستر كل مسلم
ولا تنسو الاكثاااااااار من الدعاء للنصر ................على "الاوغاد ألي راهم يعملو ف هذا الشئ"
واتركمم مع فيديو الخبر
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ليس من باب التخويف.. وانما من باب الحيطة والحذر.. ومن باب الوقاية يجب التنبيه الى اعادة انتشار "فيروس كورونا في الجزائر من جديد"
36 اصابة جديدة ف الجزائر بتاريخ 15-07-2022 نقلا عن وكالة الانباء الجزائرية
المصدر: وزارة الصحة .
"يا جماعة من فضلكم الامر ليس لعبة_ الحرب العالمية الثالثة لاعادة تشكيل العالم من جديد.. فعليا راهي قايمة..(ولكنها ليست تقليدية ولا تشبه الحرب العالمية الاولى والثانية_!___ ومن بين ادواتها "الاسلحـة البيولوجية هاته"
لذالك وجب الحذر كل الحذر.. حاااااااااافظو على نظام غذائي صحي خالي من السكريات الصناعية التي تعيش عليها كل الامراض + حافظو على ممارسة الرياضة لتقوية المناعة .
والأهم عدم المخالطة والمصاااافحة فـ ''99بالمئة من الفيروسات تنتقل بهاته الطريقة"
الله يستر كل مسلم
ولا تنسو الاكثاااااااار من الدعاء للنصر ................على "الاوغاد ألي راهم يعملو ف هذا الشئ"
واتركمم مع فيديو الخبر
--- --- ---
@سكون الفجر @sana barhoumi @ليليا مرام @bilel.dz @lale çiçeği @Rayhan @بسمة القلوب @بيسان بيبا @Ma$Ter
@اميرة المدائن @Golden Man @ذكريات @سعد606 @ناصر dz @زخرفة حرف @زاد الرحيل @aljentel @حفياد آدم @mohammed dfdf @العَنْقَاءُ
@PRENNSEE89521 @بنت الشمال @Sanaya klara @الامين محمد @همس الوُرود @Hakan @أبو مارية @طموحة @خديجة ph @السلطانة @إلياس
@sami44 @سكون الفجر @Soumia hadj mohammed @البشير البشير @Adam dz @kacimo samy @السلطانة @4algeria.com @الامين محمد @عبدالرؤوف1
@ام أمينة @اميرة الالم @ماغيكاي تشان @الحلم الوردي @نجمة الأرض @sanaya @منال براهمي @Ma$Ter @محمد مسيلي @لؤلؤة قسنطينة
@zagane zagane @عبدالرؤوف @Hakan @حلم كبير @حاتم07 @yasmina zahra @Fethi.dz @soso ana @يوسےفے @nebbati @همس الوُرود
@abdo blanco's @Skor m@k @فتى من الغد @زهور الأمل @Chicobustan @فريد أبوفيصل @faith8 @جليلوس @زخة مطر
@اميرة المدائن @hani654 @ملكة زوجي @الوهم @صدى الصورة. @بين الحقيقة و السراب @❤كلي أمل❤ @الفتاة الاميرة @chaoui boy @علي 111
@أشرقت نفسي @afnene @صمت النبض @Autumn leaves @الصراحة راحة @HAMZA USMA @ناصر dz @الملك الظليل @Malika Tlm @*amani*
@طموحة @البحر الهادي @rafid2 @جميلة أنا @خووخه @الروسي @dahman kz @سيزانو sizano @♥حلم القمر♥ @آڸعيۉن آڸسۉد
@ليليا مرام @طيور السلام @ONjINE @Abodi84 @أم منيــــــر @نبض الحياة @♫الباحثة عن الحظ♫ @crazy of mydz @ضآحكة مستبشرة @salaheddin
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @مطبخ الأحلام @mohammed tlm @ام@الاء @اردن حب جزائر @"viola" @نعمات @lovely ღ smile @آمِيْرَتُه @AmiR@RoRo
@إلياس @فاعل الخير @زاد الرحيل @KimoB @BARCA232 @جمال عبدلي @MARYTA
@كوثر سلمى @سعد606 @ديكتاتــــــور @القابلة إحسان @زهور الشوق @prince of love @زخة مطر @ذكريات @Ra Off @naouri65 @esraa 3hand
@Ahmec1997h @عماد خطاب @faresdja55 @xavihichem2424 @كلاسيكيّة . @Djamel.Dz @إلياس @يزيد 05 @chirine zina @saho souhila
@السوفي حمة @allouham8 @*أوراق أمل * @الطيب الجزائري84 @كاجومي هيغوراشي @abdou-books @أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء
@عاشقة الأحلام @Asseli Queen @rochdi2016 @SAMI-RAMI @algstar @جيهان جوجو @Lolwafun @halima2 @غُرُوبّّّ @rycer @بقايا إنسان
@lftchix @moradben @sami bellhoucin @خيرة جانت @علي.عين صالح @الورد الأحمر @Ali mekebret @عيون الارض @عبد لله @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛