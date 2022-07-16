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جديد/ قامو بإعادة إطلاق فيروس كورونا-الحذررر من فضلكم! 2022

Golden Man

Golden Man

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السلام عليكم اخواني
ليس من باب التخويف.. وانما من باب الحيطة والحذر.. ومن باب الوقاية يجب التنبيه الى اعادة انتشار "فيروس كورونا في الجزائر من جديد"
36 اصابة جديدة ف الجزائر بتاريخ 15-07-2022 نقلا عن وكالة الانباء الجزائرية
المصدر: وزارة الصحة .

"يا جماعة من فضلكم الامر ليس لعبة_ الحرب العالمية الثالثة لاعادة تشكيل العالم من جديد.. فعليا راهي قايمة..(ولكنها ليست تقليدية ولا تشبه الحرب العالمية الاولى والثانية_!___ ومن بين ادواتها "الاسلحـة البيولوجية هاته"
لذالك وجب الحذر كل الحذر.. حاااااااااافظو على نظام غذائي صحي خالي من السكريات الصناعية التي تعيش عليها كل الامراض + حافظو على ممارسة الرياضة لتقوية المناعة .

والأهم عدم المخالطة والمصاااافحة فـ ''99بالمئة من الفيروسات تنتقل بهاته الطريقة"

الله يستر كل مسلم
ولا تنسو الاكثاااااااار من الدعاء للنصر ................على "الاوغاد ألي راهم يعملو ف هذا الشئ"

واتركمم مع فيديو الخبر



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