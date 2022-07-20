  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق لطلبة شهادة البكالوريا

انتحار مجتمع فوق ال40

ليليا مرام

ليليا مرام

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



رواد المنتدى أتمنى أن تكون كل أحوالكم بخير

في مجتمعنا فقط ....

رئيس بلدية بسن يفوق ال45
الا اعداد قليلة من فئة شباب


وفي مجتمعي السياسي طبعا البرلماني والوزير والرئيس يد تمسك بالآخرة ويد بكرسي الحكومة ....

وفي مجتمعي يحق للرجل لو تجاوز ال70 يقولك راجل مافيهش عيب يتزوج والمرأة الشيب والعيب🙄🙄🙄🙄

وفي مجتمعي كهل بعمر ال50 بملابس شاب بعمر ال20 وعادي جدا


الا قانون المنحة أو اابطالة وضغت بشروط م تجاوز سن ال40 ...
أرامل مطلقات معاقين وكل من يستفيد منها لابد من عدم تجاوز هذا السن

هناك من ليس لديهم منح نهائيا وهناك من هم أقل من 10000 دج وهناك معاقين ليست لديهم منحة إذن فئة ما فوق ال40 عليها أن تموت في مجتمعي وبنظرهم هي الفئة العجوز غريب

انا مثلا لدي منحة تقاعد منقول عن والدي رحمه الله ولدي بطاقة اعاقة مئة بالمئة رفضو منحي منحة اعاقة بسبب تقاعد ولما اردت استفادة من منحة بطالة ...اسمحينا طاطا ديري صف مع اصحاب ال70 🙄🙄🙄🙄....

وغيري كثيرون رجال ونساء أرامل ومعاقبن وغيرها وهناك حتى من هو سليم وتجاوز ال40 وليس لديه عمل أو منحة ماذا نفعل هل نجتمع في ساحة ونغني البارح وانا بشبابي سارح كي كان في عمري عشريييييين (لحنتوها علبالي )....🤣

مجتمع وقرارات مجحفة مجتمع غير منصف لا نملك مكان في بلادنا لا في العمل أو السكن او العلاج لاشيء لا أدري لما خلقت في الجزائر لو كنت في قرية آكلي لحوم بشر افضل نجي ناكلهم هنا ونروح🙄🙄🙄🙄


ما رأيكم هل لابد من تغير القرار أم أنتم معه ومن استفاد منها


شكرا لكم

 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
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الجنس
ذكر
بعد دراسة اجروها لقاو انو صاحب الاربعين سنة ومافوق انسان تعب من الدنيا وكاره وثقيل ميقدرش يحرق الروض ويجري في الشوارع ويكسر ويعيط ويعلق اللافتات والعلامات لهذا لا يحق له الاستفادة من منحة تكميم الافواه.
باختصار وبلادي نحبها وتحيا دزاير فقط.
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
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الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
اهلا اختي ليليا العزيزة
منحة البطالة فيها اجحاف فعلا في حق شريحة واسعة
فاغلب من يستفيد منها متحرر من اي نفقة لانهم شباب و عزاب و اصحاء

كان ينبغي وضع شروط و رفع السن
الشروط كالاسبثية للذين لديهم أولاد او صحيا ما يقدروش يخدمو
و رفع السن حتى الستين
كما ينبغي رفع منحة الشيخوخة التي يستفيد منها من هم فوق الستين
 
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