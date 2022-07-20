انتحار مجتمع فوق ال40

اهلا اختي ليليا العزيزة

منحة البطالة فيها اجحاف فعلا في حق شريحة واسعة

فاغلب من يستفيد منها متحرر من اي نفقة لانهم شباب و عزاب و اصحاء



كان ينبغي وضع شروط و رفع السن

الشروط كالاسبثية للذين لديهم أولاد او صحيا ما يقدروش يخدمو

و رفع السن حتى الستين

كما ينبغي رفع منحة الشيخوخة التي يستفيد منها من هم فوق الستين