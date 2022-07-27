مدالية ذهبية ومكافئة مالية للمتفوقين في شهادة الباكالوريا والتعليم المتوسط (الجزائر 2022)

هكذا قررت الدولة...

وتحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

تكريم أبنائنا المتفوقين في شهادة الباكالوريا و التعليم المتوسط (الجزائر2022)

مدالية ذهبية ومكافئة مالية +صورة تذكارية

( ومما لفت انتباهي.. من الامور السلبية هو عدم تجاوز نسبة النجاح عتبة الـ 50بالمئة كثيرا في كلا الامتحانين..!

ومن الامور الايجــــابية.. في الجهة المقابلة... وصول نسبة الناجاح لـ 90بالمئة في مؤسسات صفوف اشبال الأمة التابعين للجيش.

وكذالك تفوق .. ذوي الهمم بشكل ملفت جدااا للانتباه.. اين تحصلت احدى الناجاحات في الباكالوريا على المرتبة الثالثة وطنيا . )

"طبعًا الميداية الذهبية والدراهم والطلة على التلفزيون تاني ملاح هههههه "

فكيف ترون هاته النتائج ؟؟؟

تفضلو الفيديو الذي يظهر حفل التكريم كاملاً"

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