PyScripter 4.1.1 بيئة التطوير المتكاملة للغة بايثون ( 32/64 بت )

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يعد برنامج

'PyScripter' 'بيسكريبتر'

من أهم بيئات التطوير المتكاملة IDEs الخاصّة بلغة البرمجة بايثون، يتميز هذا البرنامج ببساطة الواجهة والنص البرمجي الواضح، سرعته الكبيرة في تشغيل الأكواد مقارنة بباقي بيئات التطوير المتكاملة، كما يتَّسِم بصغر مساحته على جهازك إضافة للعديد من الخصائص الإستثنائية.

صورة البرنامج :







إسم البرنامج : PyScripter

الإصدار : 4.1.1

نظام التشغيل : Windows

المساحة : 12 MB

المهمة : بيئة تطوير متكاملة خاصّة بلغة بايثون



طريقة التحميل :



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**الأمان : تم التحقق، البرنامج خالٍ من الفيروسات**