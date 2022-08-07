PyScripter 4.1.1 بيئة التطوير المتكاملة للغة بايثون ( 32/64 بت )

عبدالرؤوف1
::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المشرفين
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أتمنى أن تكونوا بخير وعافية
يعد برنامج 'PyScripter' 'بيسكريبتر' من أهم بيئات التطوير المتكاملة IDEs الخاصّة بلغة البرمجة بايثون، يتميز هذا البرنامج ببساطة الواجهة والنص البرمجي الواضح، سرعته الكبيرة في تشغيل الأكواد مقارنة بباقي بيئات التطوير المتكاملة، كما يتَّسِم بصغر مساحته على جهازك إضافة للعديد من الخصائص الإستثنائية.
صورة البرنامج :
إسم البرنامج : PyScripter
الإصدار : 4.1.1
نظام التشغيل : Windows
المساحة : 12 MB
المهمة : بيئة تطوير متكاملة خاصّة بلغة بايثون
طريقة التحميل :
* للتحميل يرجى اتباع الخطوات الآتية *
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نختار اللغة
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(4)
(5)
**الأمان : تم التحقق، البرنامج خالٍ من الفيروسات**
للتحميل :
لـ 32 بت : إضغط هنا
لـ 64 بت : إضغط هنا