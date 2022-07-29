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برنامج Tick Tick 4.2.6.0 للإنتاجية

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
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السلام عليكم ورحمة الله
أهلا ومرحبا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
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أوّد أن أشارك معكم اليوم واحدا من أبرز برامج الإنتاجية وتنظيم المهام، برنامج Tick Tick في نسخته 4.2.6.0 الخاصّة بالحاسوب يوفر لك عدّة مميزات، كقائمة المهام To do list، تقنية البومودورو Pomodoro، إضافة إلى خدمة تتبع العادات Habits والعديد من الخصائص الرائعة !

صورة البرنامج :

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إسم البرنامج : Tick Tick

المساحة : 10 MB

نظام التشغيل : Windows

الإصدار : 4.2.6.0

المهمة : تنظيم المهام والوقت


طريقة التحميل :
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(6)

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(7)

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الأمان : تم التحقق، البرنامج خالٍ من الفيروسات

للتحميل لـ 32 بت : إضغط هنا
للتحميل لـ 64 بت : إضغط هنا
 
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