برنامج notepad++ 8.4.4 لتحرير النصوص البرمجية

عبدالرؤوف1
::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
- إنضم
- 18 أفريل 2021
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
في كثير من الأحيان يحتاج المبرمج لبرنامج خفيف وبسيط لتعديل الأكواد والنصوص البرمجية بعيدا عن البرنامج الاحترافية والمعقدة كـ VS Code أو Android Studio، برنامج notepad++ يفي بالغرض، فهو برنامج بسيط وخفيف يتميز بمحدودية مساحة التخزين، الواجهة البسيطة وسرعة الاستخدام كما يدعم العديد من لغات البرمجة مما يجعله البديل الأمثل لبيئات التطوير المتكاملة IDEs وكذلك من الأشياء المميزة في هذا البرنامج الرائع، أنّه يدعم عدّة لغات ومنها اللغة العربية !
صورة البرنامج :
إسم البرنامج : NotePad ++
مساحة البرنامج : 4.1 MB
رقم الإصدار : 8.4.4
المهمة : تحرير الأكواد والنصوص البرمجية
نظام التشغيل : Windows
طريقة التحميل :
(1)
نحدد اللغة المراد استخدام البرنامج بها
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شكل البرنامج على سطح المكتب بعد التحميل
الأمان : تم التحقق، البرنامج خال من الفيروسات
التحميل
للتحميل لـ 32 بت : إضغط هنا
للتحميل لـ 64 بت : إضغط هنا