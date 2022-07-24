  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق لطلبة شهادة البكالوريا

برنامج notepad++ 8.4.4 لتحرير النصوص البرمجية

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
857
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
أهلا وسهلا بكم منتدى الحاسوب والأنترنت.png
السلام عليكم ورحمة الله.png

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية

فاصل.png

في كثير من الأحيان يحتاج المبرمج لبرنامج خفيف وبسيط لتعديل الأكواد والنصوص البرمجية بعيدا عن البرنامج الاحترافية والمعقدة كـ VS Code أو Android Studio، برنامج notepad++1658676282794.png يفي بالغرض، فهو برنامج بسيط وخفيف يتميز بمحدودية مساحة التخزين، الواجهة البسيطة وسرعة الاستخدام كما يدعم العديد من لغات البرمجة مما يجعله البديل الأمثل لبيئات التطوير المتكاملة IDEs وكذلك من الأشياء المميزة في هذا البرنامج الرائع، أنّه يدعم عدّة لغات ومنها اللغة العربية !

صورة البرنامج :

1658676282794.png

إسم البرنامج : NotePad ++
مساحة البرنامج : 4.1 MB
رقم الإصدار : 8.4.4
المهمة : تحرير الأكواد والنصوص البرمجية
نظام التشغيل : Windows


طريقة التحميل :

(1)
نحدد اللغة المراد استخدام البرنامج بها

1658676679886.png


(2)

1658676751903.png

(3)


1658676832461.png


(4)

1658676909567.png

(5)

1658676979580.png

(6)

1658677058228.png

(7)

1658677119659.png


شكل البرنامج على سطح المكتب بعد التحميل

1658677407416.png

الأمان : تم التحقق، البرنامج خال من الفيروسات

التحميل

للتحميل لـ 32 بت : إضغط هنا
للتحميل لـ 64 بت : إضغط هنا
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top