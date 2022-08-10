نحن معشر النساء نريد

السلام عليكم

من واقعي المرير اريد ان اقول لكم يا معشر الرجال نساء اليوم ليس ككل النساء، فتاة اليوم لا تحب الاكل واللباس و الخروج كل يوم ، والتنزه كل اسبوع ، لاتريد ان تجعل الرجل يمشي مثلما تريد على عكس ما تحب رجولته وقوته، لا ان تمشيه من الوذنين......

انا عن نفسي اريد رجلا بكل ما تحمله الكلمة من معنى

وانتم معشر الرجال ماذا تريدون؟؟؟

اختي في منتدى اللمة كيف تريدين ان يكون زوجك المستقبلي.

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اريد الصراحة والواقعية.....

تألمت من حادثة ما فكتبت هذا الموضوع والقلب مجروح....

سلام من قلب يحب السلام