نحن معشر النساء نريد

السلام عليكم

من واقعي المرير اريد ان اقول لكم يا معشر الرجال نساء اليوم ليس نساء الامس، فتاة اليوم لا تحب الاكل واللباس مثلما تريد الخروج كل يوم ، والتنزه كل اسبوع ، تريد ان تجعل الرجل يمشي مثلما تريد رغم رجولته وقوته، تمشيه من الوذنين......

وانتم معشر الرجال ماذا تريدون؟؟؟

اختي في منتدى اللمة كيف تريدين ان يكون زوجك المستقبلي.

اريد الصراحة والواقعية.....

تألمت من حادثة ما فكتبت هذا الموضوع والقلب مجروح....

سلام من قلب يحب السلام