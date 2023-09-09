نحن معشر النساء نريد

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
2,144
النقاط
111
العمر
61
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
السلام عليكم
من واقعي المرير اريد ان اقول لكم يا معشر الرجال نساء اليوم ليس نساء الامس، فتاة اليوم لا تحب الاكل واللباس مثلما تريد الخروج كل يوم ، والتنزه كل اسبوع ، تريد ان تجعل الرجل يمشي مثلما تريد رغم رجولته وقوته، تمشيه من الوذنين......
وانتم معشر الرجال ماذا تريدون؟؟؟
اختي في منتدى اللمة كيف تريدين ان يكون زوجك المستقبلي.
اريد الصراحة والواقعية.....
تألمت من حادثة ما فكتبت هذا الموضوع والقلب مجروح....
سلام من قلب يحب السلام
 
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