وجود الزوج اثناء الولادة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..والصلاة والسلام على خير خلق الله عليه افضل الصلاة والسلام اما بعد..جئت اليوم بموضوع وجود الزوج مع الزوجة اثناء الولادة ...بعد تجربتي الخاصة سأروي لكم تفاصيلها الررائعة لعلها تصل الى بعضكم وتلمس قلوبكم وعسى الله لا يحرم مؤمن من نعمة الاطفال...بعد رحلة الحمل الرائعة وهنا سأتوقف للحظات وانصح بأن تستمتع كل مرأة بهذه المرحلة وتعيشها بكل تفاصيلها.. لانها مهما طالت ستنتهي في لمح البصر...خِفت كثيرا قبل العملية القيصرية وكان زوجي حفظه الله ورعاه سندا لي واكبر داعم رغم انني كنت أرى الخوف القلق والتوتر في عينيه الا انه كان بجانبي طوال الوقت...شكرا كثييرا لك يا الغالي ولوقوفك معي...يوم العملية كنت وكانني في غيبوبة لا اعلم ما يدور حولي اتحدث واضحك ولكني في عالم اخر ...وصلت المستشفى الخاص ودخلت مباشرة غرفة الانتظار...كانت اصعب اللحظات هنا وزوجي يشجعني" لا شيء سيحدث الا انك سترين فلذة كبدنا كان الله معكي ومعنا في الخارج"وصلنا الى غرفة العمليات جو بارد جدا لم اكن اشعر بشيء سوى العطش الشديد ولا اردد الا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ...كنت على الكرسي المتحرك..حتى جاءت دكتورتي التي كنت اتابع حملي معها وهي نفسها من ستجري لي العملية..احتضنتني وقالت لا تخافي ماهي الا مصف ساعة وسترين ابنك امامك وشجعتني بضحة ررائعة جزاها الله طل خير ..بعد ابرة التخدير لم يبقي لي اي احساس سوى الدعاء والانتظار... حتى رأيت صغغيري امامي لحظتها نسيت كل الخوف كل القلق كل التوتر كل التعب وكل الالم ولم اشعر الا بالرااااحة والحب المنحرف نحو ذلك الصغير الصغير جدا ههههه....هنا لم ارغب الا برؤية زوجي..كم تمنيت ان يكون معي داخل غرفة العمليات...خرجت ومن بين كل العائلة التي كانت في انتظاري لم ابحث الا عن زوجي وكان امامي ظاهر عليه الخوف والقلق والفرح...وتمت فرحتنا بولادة "غيث" ...ولله الحمد والمنة ورزق الله كل محروم يا رب العالمين....وشكرا(المفروض الموضوع ينشر قبل ايام لكن دارتها بيا الانترنت ومزال مواضيع في هذا المجال نشالله يكون عندي وقت وننشرهم