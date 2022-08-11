زاد المبرمج - كتاب Html & Css

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المشرفين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
1,015
النقاط
71
العمر
14
محل الإقامة
طريق الحرير..
الجنس
ذكر
أهلا وسهلا بكم منتدى الحاسوب والأنترنت.png
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أتمنى أن تكونوا بخير وعافية
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مرحبا بكم في موضوع جديد من سلسلة زاد المبرمج والتي تسافر بكم في أفضل وأهم مصادر تعلم البرمجة
تعد لغتا Html و Css من أهم لغات تصميم صفحات الويب، كذلك تعد هاتان اللغتان من أشهر لغات البرمجة المنتشرة حاليا، إضافة إلى دورهما المميز في بناء صفحات الويب بشكل احترافي فهما كذلك لغتان مطلوبتان بشدّة في سوق العمل.

كتاب Html & Css من أفضل الكتب في مجال تصميم الويب وتحديدا بلغتي Html و Css، الكتاب يحوي مسارا واضحا وشرحا مبسّطا، إضافة للصور المرّفقة به والتي تسهّل الشرح وتمنع المتعلم من الشعور بالملل.

غلاف الكتاب :

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إسم الكتاب : Html & Css
المساحة : 18.8 MB
عدد الصفحات : 514
اللغة : الإنجليزية
الموضوع : تصميم الويب بلغتي Html و Css

للتحميل بصيغة pdf : إضغط هنا
 
إلياس

إلياس

:: مؤهل للإشراف::أقسام التعليم المتوسط+التكوين المهني والمراسلة
طاقم المرشحين
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
20,172
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بارك الله فيك على الموضوع الرائع و القيم و جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين ان شاء الله سلمت يمينك
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المشرفين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
1,015
النقاط
71
العمر
14
محل الإقامة
طريق الحرير..
الجنس
ذكر
قال إلياس:
بارك الله فيك على الموضوع الرائع و القيم و جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين ان شاء الله سلمت يمينك
إضغط للتوسيع...
بارك الله فيك أخي
شكرا جزيلا على مرورك
 
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