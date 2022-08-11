زاد المبرمج - كتاب Html & Css

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية

أتمنى أن تكونوا بخير وعافية

مرحبا بكم في موضوع جديد من سلسلة زاد المبرمج والتي تسافر بكم في أفضل وأهم مصادر تعلم البرمجة

تعد لغتا

Html

و

Css

من أهم لغات تصميم صفحات الويب، كذلك تعد هاتان اللغتان من أشهر لغات البرمجة المنتشرة حاليا، إضافة إلى دورهما المميز في بناء صفحات الويب بشكل احترافي فهما كذلك لغتان مطلوبتان بشدّة في سوق العمل.

كتاب

Html & Css

من أفضل الكتب في مجال تصميم الويب وتحديدا بلغتي Html و Css، الكتاب يحوي مسارا واضحا وشرحا مبسّطا، إضافة للصور المرّفقة به والتي تسهّل الشرح وتمنع المتعلم من الشعور بالملل.

غلاف الكتاب :





إسم الكتاب : Html & Css

المساحة : 18.8 MB

عدد الصفحات : 514

اللغة : الإنجليزية

الموضوع : تصميم الويب بلغتي Html و Css