زاد المبرمج - كتاب Head First Python

عبدالرؤوف1
::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتديات اللمة الجزائرية
جمعت في موضوع سابق بنفس العنوان ' زاد المبرمج ' أهم مصادر تعلم البرمجة من وجهة نظري بحيث تضمن الموضوع مواقع وكتب 'عربية' أراها فعالة في رحلة التعلم، وبما أن المعارف والخبرات تزيد عبر الزمن قررت تحويل ' زاد المبرمج ' إلى سلسلة كاملة، فكل يوم تظهر مصادر جديدة لتعلم مهارة البرمجة، وحصر المصادر على القديمة والمعتادة منها ليس لصالح المتعلم، فالتجديد والتغيير سنة الحياة ولذا وجب مواكبة ما جدّ من المصادر والتطرق للمصادر المهملة رغم فائدتها وفعاليتها، لذا كونوا في المتابعة
كتاب Head First Python
هذا الكتاب قد أفادني شخصيا في تعلم لغة بايثون، وقد اعتمدت عليه بشكل شبه كامل لما فيه من خصائص ومميزات مذهلة ! فهو يتميز بالشمولة والشرح الواضح كما يوفر صورا ورسومات توضيحية لتجنيب المتعلم الملل، إضافة للتدرج في الدروس والجودة التعليمية، واللغة الإنجليزية البسيطة نوعا ما مقارنة بباقي الكتب
غلاف الكتاب :
الإسم : Head First Python
المساحة : 37 MB
عدد الصفحات : 494
اللغة : الإنجليزية
الموضوع : أساسيات لغة بايثون
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