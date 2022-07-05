زاد المبرمج

عبدالرؤوف1
::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
- إنضم
- 18 أفريل 2021
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أهلا ومرحبا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أردّت أن أشارككم في هذا الموضوع أهم المراجع والمصادر لتعلم البرمجة، والتي أعتمد عليها شخصيا
هذه المواقع والكتب التي سأذكرها في الموضوع تتميز بالبساطة، الفعالية والجودة العالية في التعليم، إضافة لكونها مصادر مجانية يستطيع أي أحد الإعتماد عليها
لنبدأ على بركة الله :
CodeAcademy
الموقع ناطق باللغة الإنجليزية، مقره بالولايات المتّحدة - مدينة نيويورك
تم إنشاؤه عام 2011
يتميز هذا الموقع بكثرة الدورات المتاحة في مختلف لغات البرمجة، مجالات الحاسوب وغيرها، مما يمكنك من التجول في مكتبة هائلة من البرامج والدورات التعليمية الممتازة.
FreeCodeCamp
منظمة تعليمية غير ربحية، ناطقة بالإنجليزية مقرها بالولايات المتّحدة - كاليفورنيا - مدينة سان فرانسيسكو
تم إنشاؤها عام 2014
هذا الموقع تابع لمنظمة غير ربحية، مما يعني أنّه لا يدخر جهدا تعليميا إلا وقدّمه عكس باقي المواقع الربحية التي تقدم خدمات مجانية غير مكتملة، يتميز الموقع بدورات في أشّهر لغات البرمجة ومجالات الحاسوب والأنترنت، وأقل ما يقال عنه أن جودته خرافية.
W3Schools Free Online Web Tutorials
W3scools
موقع تعليمي ناطق بالإنجليزية، مقره في النرويج
تأسس سنة 1998
يعد هذا الموقع من أبرز منصات تعلم البرمجة على الأنترنت، يتميز بالفعالية في التعلّم، وأجمل ما فيه أنّه يتيح إختبارات لتحديد المستوى في لغات البرمجة، إضافة للتمارين المميزة الموجودة فيه.
أكاديمية الزيرو
موقع تعليمي ناطق باللغة العربية، أسسه المهندس أسامة الزيرو لتوفير فرصة مجانية لتعلم البرمجة للناطقين باللغة العربية
تعد أكاديمية الزيرو أهم منصة عربية لتعلم البرمجة، بحيث تتميز بالدقة والبراعة في شرح الدروس إضافة إلى طابعها الأكاديمي المميز وجودتها الرائعة، توفر دورات في عدّة لغات برمجة مع تركيز واضح على مجال تطوير الويب
Microsoft docs
موقع تعليمي ناطق بالإنجليزية مقره بالولايات المتحدة - واشنطن
كما هو واضح، فإن هذه الخدمة مقدّمة من شركة ميكروسوفت،
رغم قلّة المحتوى التفاعلي في هذه المنصة، إلا أنّ المعلومات والمسارات المتاحة في هذه الخدمة ذات طابع أكاديمي وتعليمي بحت.
لننتقل الآن إلى الكتب :
أتأسف لعدم القدرة على توفير عدد أكبر من الكتب،
بالنسبة للكتب العربية فأغلبها ذات جودة رديئة نوعا ما، وإن كان كانت ذات جودة حسنة فغالبا عليها حقوق طبع ونشر، ولذا وجدت قليلا من الكتب ذات الجودة المقبولة مع انعدام حقوق الطبع والنشر عليها :
كتاب البرمجة بلغة بايثون
مختصر لغة Kotlin