razan roza
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
المراة الجريئة هل هي محط اعجاب ام انتقاد؟؟؟
كثيرا ما نرى بعض النساء لديهن جراة في التعبير عن قناعاتها و حرياتها دون ان تخشى اي شيئ...
و لا نعني هنا بالجراة اي التمرد على الاخلاق و الدين..
و لكن مواجهة المجتمع بعيوبه...
هي على قناعة ان هناك الكثير من النساء يرغبن في ان يكن مثلها..
لكن الخوف و الخجل و قوانين مجتمعاتهن يمنعهن من ذلك..
السؤال الذي يطرح نفسه :
ما هي الاسباب التي تجعل المراة جريئة؟
كيف ينظر المجتمع لمثل هذا النوع من النساء...؟
و هل لو طالبت المراة بحقوقها و دافعت عن نفسها
تكون
(جراة ام وقاحة)..؟
واقع نقلته لكم لكي نتناقش فيه
المراة الجريئة هل هي محط اعجاب ام انتقاد؟؟؟
كثيرا ما نرى بعض النساء لديهن جراة في التعبير عن قناعاتها و حرياتها دون ان تخشى اي شيئ...
و لا نعني هنا بالجراة اي التمرد على الاخلاق و الدين..
و لكن مواجهة المجتمع بعيوبه...
هي على قناعة ان هناك الكثير من النساء يرغبن في ان يكن مثلها..
لكن الخوف و الخجل و قوانين مجتمعاتهن يمنعهن من ذلك..
السؤال الذي يطرح نفسه :
ما هي الاسباب التي تجعل المراة جريئة؟
كيف ينظر المجتمع لمثل هذا النوع من النساء...؟
و هل لو طالبت المراة بحقوقها و دافعت عن نفسها
تكون
(جراة ام وقاحة)..؟
واقع نقلته لكم لكي نتناقش فيه