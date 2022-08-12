السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



المراة الجريئة هل هي محط اعجاب ام انتقاد؟؟؟



كثيرا ما نرى بعض النساء لديهن جراة في التعبير عن قناعاتها و حرياتها دون ان تخشى اي شيئ...



و لا نعني هنا بالجراة اي التمرد على الاخلاق و الدين..



و لكن مواجهة المجتمع بعيوبه...



هي على قناعة ان هناك الكثير من النساء يرغبن في ان يكن مثلها..



لكن الخوف و الخجل و قوانين مجتمعاتهن يمنعهن من ذلك..



السؤال الذي يطرح نفسه :



ما هي الاسباب التي تجعل المراة جريئة؟



كيف ينظر المجتمع لمثل هذا النوع من النساء...؟



و هل لو طالبت المراة بحقوقها و دافعت عن نفسها



تكون



(جراة ام وقاحة)..؟



واقع نقلته لكم لكي نتناقش فيه ​