(جراة ام وقاحة)..؟

razan roza

razan roza

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 ماي 2022
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محل الإقامة
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الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

المراة الجريئة هل هي محط اعجاب ام انتقاد؟؟؟

كثيرا ما نرى بعض النساء لديهن جراة في التعبير عن قناعاتها و حرياتها دون ان تخشى اي شيئ...

و لا نعني هنا بالجراة اي التمرد على الاخلاق و الدين..

و لكن مواجهة المجتمع بعيوبه...

هي على قناعة ان هناك الكثير من النساء يرغبن في ان يكن مثلها..

لكن الخوف و الخجل و قوانين مجتمعاتهن يمنعهن من ذلك..

السؤال الذي يطرح نفسه :

ما هي الاسباب التي تجعل المراة جريئة؟

كيف ينظر المجتمع لمثل هذا النوع من النساء...؟

و هل لو طالبت المراة بحقوقها و دافعت عن نفسها

تكون

(جراة ام وقاحة)..؟

واقع نقلته لكم لكي نتناقش فيه
 
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