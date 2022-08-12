تحرش المرأة بالرجل ؟

razan roza

razan roza

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 ماي 2022
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العمر
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محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى

واقعنا الأليم 3D ليس بخيال

هنا و هناك قد نرى مناظر مختلفة منها المضحكة و الحزينة

و منها ما تغضبك و التي تفرحك .

ولكن ..

ما رأيك لما ترى ( فتاة ، امرأة) تتحرش برجل أمام عينيك ؟!

في هذا الزمن شكلت تغيرات كثيرة و منها -:

الرجل يخجل و المرأة تتحرش ..

فعندما توقف عصر الرجال .. بدأ عصر النساء


هناك طرق كثيرة بها تتحرش المرأة بالرجل

{ الماكياج / اللباس / النظرات / الإبتسامات / الهاتف اس ام اس .....الخ }

أصبحت المرأة تنظر للرجل من غير أي خجل .. و الرجل يطأطئ برأسه محمراً .

خصوصا اذا ما وقع في طريقها شاب متزن يفسر لها تصرفاتها انها تصرفات صبيانية
غير مسؤولة

الا ووصفته
بالمتخلف و الغير متفتح
محاولة الهروب من واقعها المؤلم

أرى أن هذه الإشكالية هي منتشرة في كل مكان و ليس في منطقه ما
و سببها :

محاولة إثبات الأنثى لأنوثتها
وتقمص الأدوار التركية .. عاطفيااااا ...
والكثير من الأسباب

فما هي نظرتكم اتجاه ما يحدث .....؟؟؟؟

تحرش المرأة بالرجل ؟
و
هي سبل محاربتها ؟َ
 
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