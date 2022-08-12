

واقعنا الأليم 3D ليس بخيال



هنا و هناك قد نرى مناظر مختلفة منها المضحكة و الحزينة



و منها ما تغضبك و التي تفرحك .



ولكن ..



ما رأيك لما ترى ( فتاة ، امرأة) تتحرش برجل أمام عينيك ؟!



في هذا الزمن شكلت تغيرات كثيرة و منها -:



الرجل يخجل و المرأة تتحرش ..



فعندما توقف عصر الرجال .. بدأ عصر النساء





هناك طرق كثيرة بها تتحرش المرأة بالرجل



{ الماكياج / اللباس / النظرات / الإبتسامات / الهاتف اس ام اس .....الخ }



أصبحت المرأة تنظر للرجل من غير أي خجل .. و الرجل يطأطئ برأسه محمراً .



خصوصا اذا ما وقع في طريقها شاب متزن يفسر لها تصرفاتها انها تصرفات صبيانية

غير مسؤولة



الا ووصفته

بالمتخلف و الغير متفتح

محاولة الهروب من واقعها المؤلم



أرى أن هذه الإشكالية هي منتشرة في كل مكان و ليس في منطقه ما

و سببها :



محاولة إثبات الأنثى لأنوثتها

وتقمص الأدوار التركية .. عاطفيااااا ...

والكثير من الأسباب



فما هي نظرتكم اتجاه ما يحدث .....؟؟؟؟



تحرش المرأة بالرجل ؟

و

هي سبل محاربتها ؟َ ​