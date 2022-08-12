razan roza
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 2 ماي 2022
- المشاركات
- 106
- النقاط
- 9
- العمر
- 22
- محل الإقامة
- باتنة
- الجنس
- أنثى
واقعنا الأليم 3D ليس بخيال
هنا و هناك قد نرى مناظر مختلفة منها المضحكة و الحزينة
و منها ما تغضبك و التي تفرحك .
ولكن ..
ما رأيك لما ترى ( فتاة ، امرأة) تتحرش برجل أمام عينيك ؟!
في هذا الزمن شكلت تغيرات كثيرة و منها -:
الرجل يخجل و المرأة تتحرش ..
فعندما توقف عصر الرجال .. بدأ عصر النساء
هناك طرق كثيرة بها تتحرش المرأة بالرجل
{ الماكياج / اللباس / النظرات / الإبتسامات / الهاتف اس ام اس .....الخ }
أصبحت المرأة تنظر للرجل من غير أي خجل .. و الرجل يطأطئ برأسه محمراً .
خصوصا اذا ما وقع في طريقها شاب متزن يفسر لها تصرفاتها انها تصرفات صبيانية
غير مسؤولة
الا ووصفته
بالمتخلف و الغير متفتح
محاولة الهروب من واقعها المؤلم
أرى أن هذه الإشكالية هي منتشرة في كل مكان و ليس في منطقه ما
و سببها :
محاولة إثبات الأنثى لأنوثتها
وتقمص الأدوار التركية .. عاطفيااااا ...
والكثير من الأسباب
فما هي نظرتكم اتجاه ما يحدث .....؟؟؟؟
تحرش المرأة بالرجل ؟
و
هي سبل محاربتها ؟َ