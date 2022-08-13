كيف اراجع ما حفظت من القران؟

قال نجمة غربية: اريد طريقة لمراجعة ثلاثين حزب من القرآن والتوفيق بين الحفظ والمراجعة؟ إضغط للتوسيع...

أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم التي تؤدي إلى تطبيق خطة مراجعة القران 1-. 2- تكرار قراءة الآيات وتسميعها بشكل دائم مما يؤدي إلى تثبيت الحفظ جيدًا . وتعد هذه المرحلة هامة لتطبيق خطة مراجعة القرانيمكن أن تقومي بتخصيص ساعتين كل يوم في الصباح الباكر لحفظ القراَن الكريم وتخصيص خمسة اَيات من القراَن لحفظهم كل يوم، وهذا سوف يجعلك تداوم على حفظ القراَن ويجعلك لا تنساه أبداَ، المداومة على الحفظ والمراجعة يجعل المخ يتذكر كل يوم الاَيات التي تم حفظه