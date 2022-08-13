كيف اراجع ما حفظت من القران؟

اريد طريقة لمراجعة ثلاثين حزب من القرآن والتوفيق بين الحفظ والمراجعة؟
أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم التي تؤدي إلى تطبيق خطة مراجعة القران 1- سماع القرآن الكريم جيدًا قبل حفظ القرآن الكريم يفيد في فهم معاني القرآن الكريم وتدبره
. 2- تكرار قراءة الآيات وتسميعها بشكل دائم مما يؤدي إلى تثبيت الحفظ جيدًا . وتعد هذه المرحلة هامة لتطبيق خطة مراجعة القران
يمكن أن تقومي بتخصيص ساعتين كل يوم في الصباح الباكر لحفظ القراَن الكريم وتخصيص خمسة اَيات من القراَن لحفظهم كل يوم، وهذا سوف يجعلك تداوم على حفظ القراَن ويجعلك لا تنساه أبداَ، المداومة على الحفظ والمراجعة يجعل المخ يتذكر كل يوم الاَيات التي تم حفظه