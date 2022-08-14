كلمات برائحة القهوة

أبكي رقيةَ والدموع كتاب



ولكل مكتوب هناك جواب



وإذا رقيةَ لم تطبكِ دمعتي



فلتبكي مثلي والبكا غلاب



ولقد بكيت أيا رقيةَ في الفلا



وحدي وما دمع الفلا كذاب



وذكرت في حمّ المنى ما صابني



ولكل ذي حجرٍ منىً ومصاب



أما الأماني فقد تشتت شملها



وتغلقت من دونها الأبواب



والصائبات جميعهنّ فواجعٌ



فإذا نزلنَ بدورنا فعذاب



وإذا نزلنَ بدورهم فنذارة



علّ الجموع إذا رأتها تابوا



كانت رقيّةَ دارُ جدي عامرا



واليوم داره مهلِك وخراب



قرواحُ قفرٌ ليس يملؤها سوى



ذئب عواها وضبعة وكلاب



والكلب يجلس مجلس المُلْك بها



وله نعاج حِملها أقتاب



فسألتها يا دار جدي ما بك



لاحت عليك ظلمة وضباب



ولقد أُخِذْتِ بجنح ليل غيلة



أخذ الخزاز تلقفتها عُقاب



ردّت وما ردّ الديار بريبة



يرتاب في شك بها مرتاب



ردّت فقالت لم أفارق مبرحي



لكنّ قومك دارهم قد عابوا



واستبدلوا وجه الكرام بذلة



وعلى المذلة والتمسكن شابوا



ورأيتهم في النائبات غوافل



ومصير من غفلوا الغداة تباب