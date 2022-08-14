كلمات برائحة القهوة

razan roza

razan roza

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
191
النقاط
13
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
أبكي رقيةَ والدموع كتاب

ولكل مكتوب هناك جواب

وإذا رقيةَ لم تطبكِ دمعتي

فلتبكي مثلي والبكا غلاب

ولقد بكيت أيا رقيةَ في الفلا

وحدي وما دمع الفلا كذاب

وذكرت في حمّ المنى ما صابني

ولكل ذي حجرٍ منىً ومصاب

أما الأماني فقد تشتت شملها

وتغلقت من دونها الأبواب

والصائبات جميعهنّ فواجعٌ

فإذا نزلنَ بدورنا فعذاب

وإذا نزلنَ بدورهم فنذارة

علّ الجموع إذا رأتها تابوا

كانت رقيّةَ دارُ جدي عامرا

واليوم داره مهلِك وخراب

قرواحُ قفرٌ ليس يملؤها سوى

ذئب عواها وضبعة وكلاب

والكلب يجلس مجلس المُلْك بها

وله نعاج حِملها أقتاب

فسألتها يا دار جدي ما بك

لاحت عليك ظلمة وضباب

ولقد أُخِذْتِ بجنح ليل غيلة

أخذ الخزاز تلقفتها عُقاب

ردّت وما ردّ الديار بريبة

يرتاب في شك بها مرتاب

ردّت فقالت لم أفارق مبرحي

لكنّ قومك دارهم قد عابوا

واستبدلوا وجه الكرام بذلة

وعلى المذلة والتمسكن شابوا

ورأيتهم في النائبات غوافل

ومصير من غفلوا الغداة تباب
 
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