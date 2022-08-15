لا وقت لتلمس الحد الفاصل بين الحلم والحقيقة

لا أحد بالطبع يمكنه لوم الناس على أحلامهم .. تماماً كمنطق لا أحد يعيش بلا حلم ... فالأحلام لغة سهلة معبرة .. جميلة ومريحة .. نحتاجها لنفرغ ما بداخلنا من أمور بغيضة في الحياة .. لكن التحليق فيها بلا عقل أو ضوابط لا يخدم واقع ما نريده دوماً قد يخجل المرء مما يصنع حين تتعرى حقيقة أحلامه ويظهر فشلها أمام الجميع .. لكن وحده فقط الذي يوثق الأحلام بأرض الواقع ولا يذهب بها بعيداً هو من ينتصر من المهم أن يهدأ المرء ليفكر ويتخذ قراره على ضوء ساطع حتى لا ينجر لأشياء لم يكن يلتفت لها أو يتوقع ارتدادها العكسي عليه .. ومن المهم أيضاً أن يستمع لمن حوله .. يحلل .. يدرس .. ويفكر بطريقة أخرى تختلف عن الخيال .. العاطفة .. التشنج في الرأي .. ليتمكن من وضع النقاط بطريقتها السليمة لكن من الأكثر أهمية أن يكون عادلاً ومنصفاً حين يشاء أن يكون خصماً وحكماً لقضية خصمه الآخر فيها أعزل من كل الحجج التي يمتلكها ولا ذنب له فيها غير أنه يجهل كيف تسير بعض الأمور بداخلنا