لا وقت لتلمس الحد الفاصل بين الحلم والحقيقة

amar naim

amar naim

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 أوت 2022
المشاركات
7
النقاط
3
العمر
38
محل الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
لا أحد بالطبع يمكنه لوم الناس على أحلامهم .. تماماً كمنطق لا أحد يعيش بلا حلم ... فالأحلام لغة سهلة معبرة .. جميلة ومريحة .. نحتاجها لنفرغ ما بداخلنا من أمور بغيضة في الحياة .. لكن التحليق فيها بلا عقل أو ضوابط لا يخدم واقع ما نريده دوماً قد يخجل المرء مما يصنع حين تتعرى حقيقة أحلامه ويظهر فشلها أمام الجميع .. لكن وحده فقط الذي يوثق الأحلام بأرض الواقع ولا يذهب بها بعيداً هو من ينتصر من المهم أن يهدأ المرء ليفكر ويتخذ قراره على ضوء ساطع حتى لا ينجر لأشياء لم يكن يلتفت لها أو يتوقع ارتدادها العكسي عليه .. ومن المهم أيضاً أن يستمع لمن حوله .. يحلل .. يدرس .. ويفكر بطريقة أخرى تختلف عن الخيال .. العاطفة .. التشنج في الرأي .. ليتمكن من وضع النقاط بطريقتها السليمة لكن من الأكثر أهمية أن يكون عادلاً ومنصفاً حين يشاء أن يكون خصماً وحكماً لقضية خصمه الآخر فيها أعزل من كل الحجج التي يمتلكها ولا ذنب له فيها غير أنه يجهل كيف تسير بعض الأمور بداخلنا
 
razan roza

razan roza

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
220
النقاط
13
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
كل واحد منا يعرف ما هي أسطورته الشخصية وهو في ريعان شبابه، في هذه الفترة من الحياة يكون كل شيء واضحاً كل شيء ممكناً ولا يخاف المرء من أن يحلم أو يتمنى ما يحب أن يفعله في حياته، وكلما جرى الوقت فإن قوى خفية تنشط لإثبات استحالة تحقيق الأسطورة الشخصية.
شباب بلا أحلام ربيع بلا زهور.
 
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