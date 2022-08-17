نعمة الماء

1ـ الماء نعمة عظيمة ، ومنة من الله جل جلاله كبيرة ، داخلة في كل شئ ، ويحتاجها كل شئ ، وصدق الحكيم سبحانه: [وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُون].



2ـ { أفلا يؤمنون }

ـ كيف حالنا مع هذه النعمة ؟

ـ هل نحفظها ونكرمها ونحذر الإسراف فيها ؟؟

ـ هل نهتم لذلك فعلا ؟

ـ ونعلم أهميتها ومنزلتها ؟



3ـ قد حذرنا الله من عقابه فيها فقال سبحانه:

{قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ } 30 الملك

ـ أي إذا أصبح الماء غائرا لاتصله الدلاء فمن يأتيكم بماء ظاهر تراه العين ؟؟



4ـ حالنا مع هذه النعمة ……. ولذلك صور:

أ- منا من يقدرها ويحافظ عليها ويكرمها

ب- منا من يتوضأ بما يغتسل به ….اسراف

ج- منا من يغتسل بما يكفي أشخاصا عدة …..اسراف.

د - قوارير الماء.



منا من يشرب ربع أو نصف قارورة الماء

في المساجد، في المناسبات، وربما حتى في البيوت

ويترك الباقي ……وهذا مسؤولية من؟



ـ ربما كانت القارورة صغيرة الحجم جدا ومع ذلك يترك أكثرها تهاونا وإسرافا.



- الخدم في البيوت يسرفن كثيرا في الماء ولا مبالاة.



- الأطفال يفتح أحدهم الماء ويبقى يلعب فيه كثيرا.



لنحافظ على الماء …..هذه النعمة العظيم ……..قبل أن يعاقبنا الله بإسرافنا وتهاوننا في فضل من فضله ……فيصبح الماء غائرا فمن يأتينا بماء ظاهر للعيان.



اللهم اخفظ علينا نعمك واكفنا شر نقمك وأدم على بلادنا وأهلها فضلك واحسانك وخيرك.



اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين.​