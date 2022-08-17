السلام عليكم ورحمة الله

أمساكم الله بالخير أهل اللمة



ولأن القراءة هي السبيل القويم للتعلم والمعرفة

ولأنها تهديك بدل الحياة اثنتين

ولأن الكتاب خير جليس في الأنام



وددت أن أطرح عليكم فكرة لتشجيع القراءة في منتدانا الغالي، لما لها من أهمية ومكانة في بناء الحضارات والأمم والرفعة بالعباد والبلاد، تندرج الفكرة أو المشروع تحت عنوان " اللمة تقرأ " ولأعطيكم شرحا بسيطا لطريقة سير المشروع، أما باقي التفاصيل فتطرح لاحقا بإذن الله إن نالت الفكرة إعجابكم



يتم أولا إفتتاح مكتبة خاصة باللمة، تضمّ تصنيفات للكتب، فهناك تصنيف للكتب الثقافية والفكرية، وهناك تصنيف للكتب الأدبية، العلمية، الرياضية وغيرها، يختار المشارك كتابا من هاته الكتب حسب رغبته فلكل منا ذوقه في القراءة، ويحمله مباشرة من مكتبة اللمة، فستكون مرفقة بروابط تحميل مباشرة للكتب على صيغة pdf، يقوم المشارك بعدها بقراءة 40 صفحة من الكتاب اسبوعيا، يقسمها يوميا او يقرأها دفعة واحدة كما يشاء، بعد إنهاءه لقراءة الصفحات المقررة تفتح له مساحة خاصّة به، يكتب فيها أطروحة كل أسبوع، بحيث تكون الاطروحة عبارة عن رأي المشارك في الصفحات المقروءة، ماهي الفائدة التي أخذها منها... ، وإن لم يقدر على ذلك يكتفي بكتابة بعض الإقتباسات من الجزء المقروء شريطة ألا تقل عن 3 إقتباسات.



مارأيكم في الفكرة ؟ أنتظر آراءكم بفارغ الصبر

وأي استفسار لا تترددوا في طرحه بالتعليقات



دمتم في أمان الله، ولا تنسوا إخواننا المتضررين بالحرائق من الدعاء ​