الهند، رسميًا: جمهورية الهند، بلد في جنوب آسيا. تعد الهند ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان، وسابع أكبر دولة من حيث المساحة، والديمقراطية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم.



الهند (بالهندية: भारत)، رسميًا: جمهورية الهند (بالهندية: भारत गणराज्य)، [1



يحدها المحيط الهندي من الجنوب، وبحر العرب من الجنوب الغربي، وخليج البنغال من الجنوب الشرقي، وتشترك في الحدود البرية مع باكستان من الغرب؛[أ] والصين ونيبال وبوتان من الشمال؛ وبنغلاديش وميانمار إلى الشرق. تقع الهند بالقرب من سريلانكا وجزر المالديف في المحيط الهندي. تشترك جزر أندمان ونيكوبار في حدود بحرية مع تايلاند وإندونيسيا.



تأتي في المرتبة الثانية بعد أفريقيا في التنوع الجيني البشري. ظهرت الحياة المستقرة في شبه القارة الهندية في الحواف الغربية لحوض نهر السند قبل 9000 عام، وتطورت تدريجيًا إلى حضارة وادي السند في الألفية الثالثة قبل الميلاد. بحلول عام 1200 قبل الميلاد، انتشر شكل قديم من اللغة السنسكريتية -وهي لغة هندو أوروبية- إلى الهند من الشمال الغربي، بدأت كلغة للريجفدا، وسجلت بزوغ فجر الهندوسية في الهند. استبدلت اللغات الدرافيدية في الهند في المناطق الشمالية والغربية. ظهر التقسيم الطبقي والاستبعاد حسب الطائفة داخل الهندوسية بحلول عام 400 قبل الميلاد، وظهرت البوذية والجاينية، معلنين عدم ارتباط الأنظمة الاجتماعية بالوراثة. أدت التعزيزات السياسية المبكرة إلى نشوء الإمبراطورية الماورية وإمبراطورية جوبتا غير المتماسكة المتمركزة في حوض الغانج. كان عصرهم الجماعي مليئًا بالإبداع على نطاق واسع، ولكنه تميز أيضًا بتدهور مكانة المرأة، ودمج حظر المساس في نظام اعتقادي منظم. في جنوب الهند، صدرت الممالك الوسطى مخطوطات بلغات درافيدية وثقافات دينية إلى ممالك جنوب شرق آسيا.

بحلول أوائل العصور الوسطى، ترسخت جذور المسيحية والزرادشتية والإسلام واليهودية في سواحل الهند الجنوبية والغربية. اجتاحت الجيوش الإسلامية من آسيا الوسطى بشكل متقطع السهول الشمالية للهند، وأسس في النهاية سلطنة دلهي، وجذب شمال الهند إلى الشبكات العالمية للإسلام في العصور الوسطى. في القرن الخامس عشر، أنشأت إمبراطورية فيجاياناغارا ثقافة هندوسية مركبة طويلة الأمد في جنوب الهند. في البنجاب، ظهرت السيخية رافضة الدين المؤسسي. فرضت إمبراطورية مغول الهند، في عام 1526 قرنين من السلام النسبي، تاركة إرثًا من الهندسة المعمارية المضيئة. تبع ذلك التوسع التدريجي لحكم شركة الهند الشرقية البريطانية، ما حوّل الهند إلى اقتصاد استعماري، ولكنه ساهم في ترسيخ سيادتها. بدأ حكم التاج البريطاني في عام 1858. منحت الحقوق الموعودة للهنود ببطء، ولكن أُدخلت التغييرات التقنية، وتجذرت أفكار التعليم والحداثة والحياة العامة. ظهرت حركة قومية رائدة ومؤثرة، والتي لوحظت في المقاومة اللاعنفية وأصبحت العامل الرئيسي في إنهاء الحكم البريطاني. في عام 1947، قسمت الإمبراطورية البريطانية الهندية إلى دومينيتين مستقلتين، دومينيون ذات أغلبية هندوسية في الهند ودومينيون ذات أغلبية مسلمة في باكستان، وسط خسائر كبيرة في الأرواح وهجرة غير مسبوقة.

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كان الزي التقليدي الأكثر ارتداءً في الهند، لكل من النساء والرجال، من العصور القديمة حتى ظهور العصر الحديث. بالنسبة للنساء، اتخذت شكل الساري، قطعة واحدة طويلة من القماش، يشتهر بطولها ستة ياردات، وعرضها يمتد على الجزء السفلي من الجسم. الساري مربوط حول الخصر ومُعقد من أحد طرفيه، ملفوفًا حول الجزء السفلي من الجسم، ثم فوق الكتف: في شكله الأكثر حداثة، استخدم لتغطية الرأس، وأحيانًا الوجه، كغطاء. دمج مع تنورة داخلية، أو بيتيكوت هندي، ومثبت في حزام الخصر لإبزيم أكثر أمانًا، كما يتم ارتداؤه بشكل شائع مع بلوزة هندية، أو (تشويل)، والتي تعد بمثابة الثوب الأساسي للجزء العلوي من الجسم، وهو طرف الساري-الممدود على طرف الكتف- لإخفاء معالم الجزء العلوي من الجسم وتغطية الحجاب الحاجز.

بالنسبة للرجال، فإن قطعة قماش مماثلة ولكنها أقصر، وهي الدوتي، كانت بمثابة ثوب أسفل الجسم. وهي مربوطة حول الخصر وملفوفة. في جنوب الهند، عادة ما تلف حول الجزء السفلي من الجسم، والطرف العلوي مطوي في حزام الخصر، والجزء السفلي الأيسر حر. بالإضافة إلى ذلك، في شمال الهند، تلف أيضًا مرة واحدة حول كل ساق قبل رفعها من خلال الساقين لتثبيتها في الخلف. الأشكال الأخرى من الملابس التقليدية التي لا تتضمن خياطة أو خياطة هي الشادور (شال يرتديه كلا الجنسين لتغطية الجزء العلوي من الجسم أثناء الطقس البارد، أو حجاب كبير ترتديه النساء لتأطير الرأس، أو تغطيته) والباغري (عمامة أو وشاح يلبس حول الرأس كجزء من التقاليد، أو للابتعاد عن الشمس أو البرد).