للنوم عنوان 😽

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,232
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى

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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.


أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية

بعد يوم شاق ختمت يومي بهدوء ونوم
هذه القطط الجميلة
فآحدهم ينام بعمق جميــــــــ 😍 ــــــل


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تصبحون على واقع اجمل
 
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