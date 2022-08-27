القطة و البطل الخارق

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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النقاط
2,801
محل الإقامة
مَمْلَكَتِي اَلْحـَزينَة
الجنس
أنثى
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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.



أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية



ماريكم بمشاهدة شي لطيف له الف معنى.....

تم العثور على هذه القطة الصغيرة وهي بعمر 3 ايام في إحدي شوارع اليابان، وقال الطبيب البيطري انها ربما لن تعيش، ليقوم طفل ياباني بتسميتها كوما ويقرر ان يحضر لها صديق البطل الخارق اولترمان لتعويضها عن فقدان الأم
أحياناً نحتاج إلى وجود بطل خارق في حياتنا .. ❤

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دمتم كل الود ......🌻
 
Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
2,651
النقاط
611
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
قال Rayhan:
مشاهدة المرفق 148620




الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.



أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية



ماريكم بمشاهدة شي لطيف له الف معنى.....

تم العثور على هذه القطة الصغيرة وهي بعمر 3 ايام في إحدي شوارع اليابان، وقال الطبيب البيطري انها ربما لن تعيش، ليقوم طفل ياباني بتسميتها كوما ويقرر ان يحضر لها صديق البطل الخارق اولترمان لتعويضها عن فقدان الأم
أحياناً نحتاج إلى وجود بطل خارق في حياتنا .. ❤

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دمتم كل الود ......🌻
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يا سيدي صحيتي على الرسالة ألي بين السطور. 😁
بصح خلينا من القطوطا يرحم والديك اختي ههههههههه
 
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