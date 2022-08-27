القطة و البطل الخارق

الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.

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ماريكم بمشاهدة شي لطيف له الف معنى.....

تم العثور على هذه القطة الصغيرة وهي بعمر 3 ايام في إحدي شوارع اليابان، وقال الطبيب البيطري انها ربما لن تعيش، ليقوم طفل ياباني بتسميتها كوما ويقرر ان يحضر لها صديق البطل الخارق اولترمان لتعويضها عن فقدان الأم