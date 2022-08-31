دخول مدرسي موفق.

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,723
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أين ذهبوووووا؟؟؟؟
هل تعرفون عن من اتحدث؟؟؟؟




عن أساتذة اللمة 🤓🤓🤓🤓🤓
بمناسبة الدخول المدرسي نتمنى لكم عودة ميمونة ان شاءالله وأن تكون بدايتكم اجمل بداية





@البحر الهادي
@جليلوس
@إلياس
@أستاذ الفلسفة
@ابومارية
@وحي القلم
@يوسےفے
@{مُدَلَّلَتُهُ}
@آمِيْرَتُه
@الفراشة الحساسة
@"viola"
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
10,476
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
ربي يسهلهم ويوفقهم ملغري كانت عطلة صيفية سريعة جدا جدا المخير خطف يومين حوس فيهم ، وربي يوفق أيضا التلاميذ و نتمناو النجاح للمجتهدين ان شاء الله .
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top