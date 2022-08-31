دخول مدرسي موفق.

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 49,723
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أين ذهبوووووا؟؟؟؟
هل تعرفون عن من اتحدث؟؟؟؟
عن أساتذة اللمة
بمناسبة الدخول المدرسي نتمنى لكم عودة ميمونة ان شاءالله وأن تكون بدايتكم اجمل بداية
@البحر الهادي
@جليلوس
@إلياس
@أستاذ الفلسفة
@ابومارية
@وحي القلم
@يوسےفے
@{مُدَلَّلَتُهُ}
@آمِيْرَتُه
@الفراشة الحساسة
@"viola"
أين ذهبوووووا؟؟؟؟
هل تعرفون عن من اتحدث؟؟؟؟
عن أساتذة اللمة
بمناسبة الدخول المدرسي نتمنى لكم عودة ميمونة ان شاءالله وأن تكون بدايتكم اجمل بداية
@البحر الهادي
@جليلوس
@إلياس
@أستاذ الفلسفة
@ابومارية
@وحي القلم
@يوسےفے
@{مُدَلَّلَتُهُ}
@آمِيْرَتُه
@الفراشة الحساسة
@"viola"