تسوق المرأة

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,699
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم احبابنا في اللمة الطيبة
كثيرة هي الاحوال التي اصبحت في مجتمعاتنا العربية عموما و المجتمع الجزايري خصوصا
فبعضها كان ملحا و بعضها واجبا و تطورا و بعضها مقتحما
كالنت و و وصائط التواصل و الهاتف و العمل و طلب العلم و السفر و الهجرة
و تحرر المرأة و التكنولوجيا و و و و
فبين الضرورة و التسلية و الهوس و التقليد و جدنا انفسنا في دوامة ربما لم نكن على استعداد لها
و من بين هته الحالات او الصور الحالة التي نعالجها اليوم و هي
ظاهرة تسوق المرأة
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في السابق كان جلب المصروف و شراء الاثاث و اللباس من مهام الرجل
و الرجل لوحده
و مع الوقت و على مراحل وصلنا الى امتلاء الاسواق بالنسوة
و كتحليل بسيط خول الظاهرة
نجد ان المرأة وجدت فسحتها في التبضع و راحتها و فرصة للترويح عن نفسها
اضافة الى إتقانها لفن الاختيار الموفق للباس او الاثاث او حتى البقالة و الطعام و الشراب
لكن لهذا الامر الكثير من السلبيات و اهمها المبالغة في شراء
الكماليات على حساب جيب الرجل طبعا حتى اصبح تسوق المرأة امر مؤرق و مزعج للرجل
بين كل هته الامور
أنتم
ما رأيكم في تسوق المرأة
هل الامر صحي ام غير جيد
هل هو أمر إيجابي أم سلبي
هل فعلا المرأة أصلح للتسوق أم مجرد أهدار للمال بالكماليات
انت ايتها المرأة هل ترين ان التسوق امر عادي
انت ايها الرجل هل تسمح لزوجتك بالتسوق و هل ترافقها
هته التساؤلات و غيرها
إليكم الخط
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,699
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر

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عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المشرفين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
1,238
النقاط
71
العمر
15
محل الإقامة
طريق الحرير..
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
هذي المرة أنا نديرلو الإشارة هههه @Golden Man

بارك الله فيك أخي على طرح الفكرة
جزاك الله خيرا

ننطلق من الجانب الشرعي أولا بحكم أن الدين هو الأهم، الإختلاط حرام، وخروج المرأة بدون محرم - لغير الضرورة - حرامٌ شرعاً ( حسب فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله )، يمكن حلّ هاته المشكلة بتخصيص أسواق أو محلات للنساء فقط.
أما في الجانب المادي، فالمفروض أن المرأة تراعي ظروف بيتها المالية ولا تسرف في شراء غير الضروريات، وربي يعينو ويصبرو اللي ابتلي بيها 😂
 
صاحبة الأثر

صاحبة الأثر

:: عضو مُشارك ::
إنضم
30 مارس 2022
المشاركات
329
النقاط
541
محل الإقامة
تيارت
الجنس
أنثى
طيب لنتحدث بعقلانية ، من جانب الإسلام الله تعالى يقول (وقرن في بيوتكن) فالمرأة فتنة والخير كله في أن تبقى في بيتها مصونة ، خاصة أننا أصبحنا نرى النساء يتسكعن في الشوارع بدون ذرة حياء بالكيلوغرامات التسع للماكياج وبملابس الخزي تلك ، أصبحنا نحن النساء نخجل مما نراه ، وأصبح الرجل يستحي لأنه يرى نفسه غريبا وسط شارع مملوء بالنسوة والمفترض أن يحدث العكس تماما ، فالأولى أن لا تخرج المرأة إلا لضرورة وبصحبة محرم فإن تعذر فلا بأس أن تقضي حاجتها مع أدب السوق المتعارف من عجلة وكف البصر وخفض الصوت وعدم مزاحمة الرجال " وكلنا نعلم أن النساء صاحبات عواطف لا منطق فالبنات خاصة السوق شر لهن لما قد يتعرضون له من مضايقات وهذا لا يعني تعقيد الأمور ففي بعض الحزم مضرة أيضا ولكن يجب أخذ الأمور بوعي فلا إفراط ولا تفريط ، والحوار أبلغ من كل شيء ، لإن يمسك الرجل منا زوجته ويقول يا ابنة فلان إني أحبك لكن فعلك هذا والله لا أحبه فاتركيه ان أردت رضاي ، ولإن يمسك الأب منا ابنته فيقول يا عيوني ، إني والله أحبك وإني أخاف عليك فلا تخرجي وأن إضطررت فأنا أصحبك .
ولكن أين نحن من هذا الكلام ، عن نفسي حينما أقول أنني أكره السوق يقولون معقدة 😥
نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
10,477
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا ، ما عندناش في اسرتنا هذه الظاهرة لكن موجودة في المجتمع ،وكل امرأة عندها عذر ولا الله غالب عليها ، أما إمرأة عندها تراس حيط وراجل ولا ابن وتخرج تتبضع وحدها وتساوم و تضحك وتهبط هذي غير مقبولة ومنافية للحشمة ، صحيح أنو كاين اشياء مختصة بالمراة ممكن يكونو أشياء شخصية لكن تقدر تشريها في حضور ابنها او ابيها او اخيها او زوجها ،اما هذوك لي ديما في الشارع في الليل و الڨوايل هذي غير مقبولة .
 
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