تسوق المرأة

طيب لنتحدث بعقلانية ، من جانب الإسلام الله تعالى يقول (وقرن في بيوتكن) فالمرأة فتنة والخير كله في أن تبقى في بيتها مصونة ، خاصة أننا أصبحنا نرى النساء يتسكعن في الشوارع بدون ذرة حياء بالكيلوغرامات التسع للماكياج وبملابس الخزي تلك ، أصبحنا نحن النساء نخجل مما نراه ، وأصبح الرجل يستحي لأنه يرى نفسه غريبا وسط شارع مملوء بالنسوة والمفترض أن يحدث العكس تماما ، فالأولى أن لا تخرج المرأة إلا لضرورة وبصحبة محرم فإن تعذر فلا بأس أن تقضي حاجتها مع أدب السوق المتعارف من عجلة وكف البصر وخفض الصوت وعدم مزاحمة الرجال " وكلنا نعلم أن النساء صاحبات عواطف لا منطق فالبنات خاصة السوق شر لهن لما قد يتعرضون له من مضايقات وهذا لا يعني تعقيد الأمور ففي بعض الحزم مضرة أيضا ولكن يجب أخذ الأمور بوعي فلا إفراط ولا تفريط ، والحوار أبلغ من كل شيء ، لإن يمسك الرجل منا زوجته ويقول يا ابنة فلان إني أحبك لكن فعلك هذا والله لا أحبه فاتركيه ان أردت رضاي ، ولإن يمسك الأب منا ابنته فيقول يا عيوني ، إني والله أحبك وإني أخاف عليك فلا تخرجي وأن إضطررت فأنا أصحبك .ولكن أين نحن من هذا الكلام ، عن نفسي حينما أقول أنني أكره السوق يقولون معقدةنسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى