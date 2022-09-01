الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم احبابنا في اللمة الطيبة
كثيرة هي الاحوال التي اصبحت في مجتمعاتنا العربية عموما و المجتمع الجزايري خصوصا
فبعضها كان ملحا و بعضها واجبا و تطورا و بعضها مقتحما
كالنت و و وصائط التواصل و الهاتف و العمل و طلب العلم و السفر و الهجرة
و تحرر المرأة و التكنولوجيا و و و و
فبين الضرورة و التسلية و الهوس و التقليد و جدنا انفسنا في دوامة ربما لم نكن على استعداد لها
و من بين هته الحالات او الصور الحالة التي نعالجها اليوم و هي
ظاهرة تسوق المرأة
في السابق كان جلب المصروف و شراء الاثاث و اللباس من مهام الرجل
و الرجل لوحده
و مع الوقت و على مراحل وصلنا الى امتلاء الاسواق بالنسوة
و كتحليل بسيط خول الظاهرة
نجد ان المرأة وجدت فسحتها في التبضع و راحتها و فرصة للترويح عن نفسها
اضافة الى إتقانها لفن الاختيار الموفق للباس او الاثاث او حتى البقالة و الطعام و الشراب
لكن لهذا الامر الكثير من السلبيات و اهمها المبالغة في شراء
الكماليات على حساب جيب الرجل طبعا حتى اصبح تسوق المرأة امر مؤرق و مزعج للرجل
بين كل هته الامور
أنتم
ما رأيكم في تسوق المرأة
هل الامر صحي ام غير جيد
هل هو أمر إيجابي أم سلبي
هل فعلا المرأة أصلح للتسوق أم مجرد أهدار للمال بالكماليات
انت ايتها المرأة هل ترين ان التسوق امر عادي
انت ايها الرجل هل تسمح لزوجتك بالتسوق و هل ترافقها
هته التساؤلات و غيرها
إليكم الخط
كثيرة هي الاحوال التي اصبحت في مجتمعاتنا العربية عموما و المجتمع الجزايري خصوصا
فبعضها كان ملحا و بعضها واجبا و تطورا و بعضها مقتحما
كالنت و و وصائط التواصل و الهاتف و العمل و طلب العلم و السفر و الهجرة
و تحرر المرأة و التكنولوجيا و و و و
فبين الضرورة و التسلية و الهوس و التقليد و جدنا انفسنا في دوامة ربما لم نكن على استعداد لها
و من بين هته الحالات او الصور الحالة التي نعالجها اليوم و هي
ظاهرة تسوق المرأة
في السابق كان جلب المصروف و شراء الاثاث و اللباس من مهام الرجل
و الرجل لوحده
و مع الوقت و على مراحل وصلنا الى امتلاء الاسواق بالنسوة
و كتحليل بسيط خول الظاهرة
نجد ان المرأة وجدت فسحتها في التبضع و راحتها و فرصة للترويح عن نفسها
اضافة الى إتقانها لفن الاختيار الموفق للباس او الاثاث او حتى البقالة و الطعام و الشراب
لكن لهذا الامر الكثير من السلبيات و اهمها المبالغة في شراء
الكماليات على حساب جيب الرجل طبعا حتى اصبح تسوق المرأة امر مؤرق و مزعج للرجل
بين كل هته الامور
أنتم
ما رأيكم في تسوق المرأة
هل الامر صحي ام غير جيد
هل هو أمر إيجابي أم سلبي
هل فعلا المرأة أصلح للتسوق أم مجرد أهدار للمال بالكماليات
انت ايتها المرأة هل ترين ان التسوق امر عادي
انت ايها الرجل هل تسمح لزوجتك بالتسوق و هل ترافقها
هته التساؤلات و غيرها
إليكم الخط