المذكرات الوزارية لجميع السنوات من السنة الأولى الى السنة الخامسة. -الطور الابتدائي

البحر الهادي
:: أستاذ ::
- إنضم
- 27 ماي 2016
- المشاركات
- 5,782
- النقاط
- 2,211
- محل الإقامة
- أرض الوطن
- الجنس
- ذكر
#السنة_الأولى
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مخططات التعلم لحصص اللغة العربية للسنة الأولى
https://drive.google.com/.../1zaSIT26KnCgOECVJNKC.../view...
مخططات التعلم لحصص الرياضيات للسنة الأولى
https://drive.google.com/.../1deQ6Rts3kFbbs87UVLi.../view...
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#السنة_الثانية
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مخططات التعلم لحصص اللغة العربية للسنة الثانية
https://drive.google.com/.../1LRi7nXo.../view...
مخططات التعلم لحصص الرياضيات للسنة الثانية
https://drive.google.com/.../1f3pipENUM3v0vSiWSpr.../view...
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#السنة_الثالثة
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مخططات التعلم لحصص اللغة العربية للسنة الثالثة
https://drive.google.com/.../1Y5a6xUxLN.../view...
مخططات التعلم لحصص الرياضيات للسنة الثالثة
https://drive.google.com/.../1f3USihA7ICvgLyai5tB.../view...
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#السنة_الرابعة
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مخططات التعلم لحصص اللغة العربية للسنة الرابعة
https://drive.google.com/.../1D1bEGiwbKVbOswKC4W4.../view...
مخططات التعلم لحصص الرياضيات للسنة الرابعة
https://drive.google.com/.../1-9FC9LmtmuNjg3hadSV.../view...
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#السنة_الخامسة
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مخططات التعلم لحصص اللغة العربية للسنة الخامسة
https://drive.google.com/.../1vIR7cydOGQZnso7GYHe.../view...
مخططات التعلم لحصص الرياضيات للسنة الخامسة
https://drive.google.com/.../10DCllM.../view...
التاريح و الجغرافيا
https://drive.google.com/.../1g86Yh5mLBUN2lTVsvEhxA6lE.../vi
*************************************
مخططات التعلم لحصص اللغة العربية للسنة الأولى
https://drive.google.com/.../1zaSIT26KnCgOECVJNKC.../view...
مخططات التعلم لحصص الرياضيات للسنة الأولى
https://drive.google.com/.../1deQ6Rts3kFbbs87UVLi.../view...
*************************************
#السنة_الثانية
*************************************
مخططات التعلم لحصص اللغة العربية للسنة الثانية
https://drive.google.com/.../1LRi7nXo.../view...
مخططات التعلم لحصص الرياضيات للسنة الثانية
https://drive.google.com/.../1f3pipENUM3v0vSiWSpr.../view...
*************************************
#السنة_الثالثة
*************************************
مخططات التعلم لحصص اللغة العربية للسنة الثالثة
https://drive.google.com/.../1Y5a6xUxLN.../view...
مخططات التعلم لحصص الرياضيات للسنة الثالثة
https://drive.google.com/.../1f3USihA7ICvgLyai5tB.../view...
*************************************
#السنة_الرابعة
*************************************
مخططات التعلم لحصص اللغة العربية للسنة الرابعة
https://drive.google.com/.../1D1bEGiwbKVbOswKC4W4.../view...
مخططات التعلم لحصص الرياضيات للسنة الرابعة
https://drive.google.com/.../1-9FC9LmtmuNjg3hadSV.../view...
*************************************
#السنة_الخامسة
*************************************
مخططات التعلم لحصص اللغة العربية للسنة الخامسة
https://drive.google.com/.../1vIR7cydOGQZnso7GYHe.../view...
مخططات التعلم لحصص الرياضيات للسنة الخامسة
https://drive.google.com/.../10DCllM.../view...
التاريح و الجغرافيا
https://drive.google.com/.../1g86Yh5mLBUN2lTVsvEhxA6lE.../vi