-نموذج اختبار اللغة العربية رقم 2 للفصل الاول السنة الخامسة-2

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعينا الاعزاء , اتمنى ان تكونوا بالف خير وانا جد مسرور بزيارتك لمدونة مدرستي التعليمية التي نطرح فيها مواضيع تخص التعليم خاصة للطور الابتدائي اذن بدون اطلة اترككم مع الموضوع الذياتمنى ان ينال اعجابكم من صميم قلبي:

الموضوع:

-نموذج اختبار اللغة العربية رقم 2 للفصل الاول السنة الخامسة-

الإِنْسَانُ

النَّاسُ

💖الأسئلة:

4- أكمل ملء الجدول التالي من السند.

رابعا الوضعية الإدماجية:

كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا لَهُ حُقُوقٌ يَسْتَفِيدُ مِنْهَا، وَعَلَيْهِ وَاجِباتٌ يَقُومُ بها.

تَحَدَّثْ في فَقْرَةٍ لاَ تَقِلُّ عَن ثمَانِيَّةِ أَسْطُر، تَتَحَدَّثُ فِيهَا عَنْ حُقُوقِكَ، ووَاجِبَاتِكَ تِجَاه خَالِقِكَ وأُسْرَتِكَ والمُجْتَمَع، مُوَظّفًا، أفعالا معتلة مسطرا تحتها .

👈رابط التحميل على شكل pdf👉:

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