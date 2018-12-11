-نموذج اختبار اللغة العربية رقم 2 للفصل الاول السنة الخامسة-2

الاستاذ سيف
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السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعينا الاعزاء , اتمنى ان تكونوا بالف خير وانا جد مسرور بزيارتك لمدونة مدرستي التعليمية التي نطرح فيها مواضيع تخص التعليم خاصة للطور الابتدائي اذن بدون اطلة اترككم مع الموضوع الذياتمنى ان ينال اعجابكم من صميم قلبي:
الموضوع:
-نموذج اختبار اللغة العربية رقم 2 للفصل الاول السنة الخامسة-
- يسرنا اليوم ان نضع بين ايديكم مجموعة من تمارين ماده دراسة النص للسنة الخامسة الجيل الثاني,وذلك لاجل افادة تلاميذنا الاعزاء وتقديم نتائج مرضية وبالتالي النجاح في مسيرتهم الدراسية وتقديم افضل النتائج وهذا ما نبحث عنه ونريد ان نصل اليه من خلال هذا الفضاء الالكتروني الذي نضعه بين ايديكم لانكم بحاجة اليه.
السند:
...... الإِنْسَانُ يَنْفَعُ غَيْرَهُ، وَيَنْتَفِعُ مِنْ غَيْرِهِ، فَعِنْدَمَا يَنْفَعُ غَيْرَهُ فَهُوَ يَقُومُ بِوَاجِبِهِ، وَعِنْدَمَا يَنْتَفِعُ مِنْ غَيْرِهِ يَكُونُ قَدْ أَخَذَ حُقُوقَهُ.
فَالنَّجَّارُ مَثَلاً (يَنْفَعُ غَيْرَهُ بِمَا يُوَفِّرُهُ مِنْ أَثَاثٍ) وَوَسَائِلَ يَحْتَاجُهَا النَّاسُ في بِنَاءِ بُيُوتِهِمْ، وتأثِيثِهَا، فَالنَّجَّارُ إِذَا أَتْقَنَ صُنْعَ هَذِهِ الأَدَوَاتِ ، وَوَضَعَهَا في السُّوقِ ليَشْتَرِيَهَا النَّاسُ، يَكُونُ قَدْ قَامَ بِبَعْضِ وَاجِبَاتِهِ نَحْوَ غَيْرِهِ، لأنَّ غَيْرَهُ مِنَ النَّاسِ لا يَسْتَطِيعُونَ كُلُّهُمْ أَنْ يَصْنَعُوا مَا صَنَعَ.
فعِنْدَمَا يَقْتَنِي النَاسُ مَا صَنَعَ النَّجَّارُ، فَإِنَّهُمْ يَدْفَعُونَ لَهُ مُقَابِلَ ذَلِكَ مَالاً كَافِيًا، يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى شِرَاءِ السِّلَعِ لِمُوَاصَلَةِ الْعَمَلِ، وَعَلى تَجْهِيزِ المَصَنَعِ بالآلاَتِ الجَدِيدَةِ، وعَلَى حَاجِيَاتِ أُسْرَتِهِ، وهذه بَعْضُ حُقُوِقِهِ، فالنَّجَّارُ قَامَ بِوَاجِبَاتٍ جَعَلَتْهُ يَتَمَتَّعُ بِحُقُوقٍ.
إنَّ الإِنْسَانَ الذِي يُقَصِّرُ في أدَاءِ وَاجِبَاتِه، ولكنَّهُ يُشَارِكُ في نَيْلِ الحُقُوقِ يُعْتَبَرُ سَارِقًا وَمُتَعَدِّيًا على مَا لَيْسَ لَهُ فيه حَقُّ.
💖الأسئلة:
أولا – البناء الفكري :
1- اختر العنوان المناسب للنص: - الحقوق والواجبات - النجار - الانتفاع من الناس
2- متى يقوم الإنسان بواجبه ويستفيد من حقه ؟
3- استخرج من السند ضد كلمة يدخر .
4- استخرج من السند ووظف في جملة مرادف كل من " يتهاون " ، " الحصول ".
ثانيا البناء اللغوي:
1- أعرب ما تحته خط في السند .
2- أسند الجملة الموجودة بين قوسين إلى ضمير الغائبات
3- فسر سبب كتابة الهمزة في كلمتي " وسائل " ، " تأثِيثِهَا " .
الموضوع:
-نموذج اختبار اللغة العربية رقم 2 للفصل الاول السنة الخامسة-
- يسرنا اليوم ان نضع بين ايديكم مجموعة من تمارين ماده دراسة النص للسنة الخامسة الجيل الثاني,وذلك لاجل افادة تلاميذنا الاعزاء وتقديم نتائج مرضية وبالتالي النجاح في مسيرتهم الدراسية وتقديم افضل النتائج وهذا ما نبحث عنه ونريد ان نصل اليه من خلال هذا الفضاء الالكتروني الذي نضعه بين ايديكم لانكم بحاجة اليه.
السند:
...... الإِنْسَانُ يَنْفَعُ غَيْرَهُ، وَيَنْتَفِعُ مِنْ غَيْرِهِ، فَعِنْدَمَا يَنْفَعُ غَيْرَهُ فَهُوَ يَقُومُ بِوَاجِبِهِ، وَعِنْدَمَا يَنْتَفِعُ مِنْ غَيْرِهِ يَكُونُ قَدْ أَخَذَ حُقُوقَهُ.
فَالنَّجَّارُ مَثَلاً (يَنْفَعُ غَيْرَهُ بِمَا يُوَفِّرُهُ مِنْ أَثَاثٍ) وَوَسَائِلَ يَحْتَاجُهَا النَّاسُ في بِنَاءِ بُيُوتِهِمْ، وتأثِيثِهَا، فَالنَّجَّارُ إِذَا أَتْقَنَ صُنْعَ هَذِهِ الأَدَوَاتِ ، وَوَضَعَهَا في السُّوقِ ليَشْتَرِيَهَا النَّاسُ، يَكُونُ قَدْ قَامَ بِبَعْضِ وَاجِبَاتِهِ نَحْوَ غَيْرِهِ، لأنَّ غَيْرَهُ مِنَ النَّاسِ لا يَسْتَطِيعُونَ كُلُّهُمْ أَنْ يَصْنَعُوا مَا صَنَعَ.
فعِنْدَمَا يَقْتَنِي النَاسُ مَا صَنَعَ النَّجَّارُ، فَإِنَّهُمْ يَدْفَعُونَ لَهُ مُقَابِلَ ذَلِكَ مَالاً كَافِيًا، يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى شِرَاءِ السِّلَعِ لِمُوَاصَلَةِ الْعَمَلِ، وَعَلى تَجْهِيزِ المَصَنَعِ بالآلاَتِ الجَدِيدَةِ، وعَلَى حَاجِيَاتِ أُسْرَتِهِ، وهذه بَعْضُ حُقُوِقِهِ، فالنَّجَّارُ قَامَ بِوَاجِبَاتٍ جَعَلَتْهُ يَتَمَتَّعُ بِحُقُوقٍ.
إنَّ الإِنْسَانَ الذِي يُقَصِّرُ في أدَاءِ وَاجِبَاتِه، ولكنَّهُ يُشَارِكُ في نَيْلِ الحُقُوقِ يُعْتَبَرُ سَارِقًا وَمُتَعَدِّيًا على مَا لَيْسَ لَهُ فيه حَقُّ.
💖الأسئلة:
أولا – البناء الفكري :
1- اختر العنوان المناسب للنص: - الحقوق والواجبات - النجار - الانتفاع من الناس
2- متى يقوم الإنسان بواجبه ويستفيد من حقه ؟
3- استخرج من السند ضد كلمة يدخر .
4- استخرج من السند ووظف في جملة مرادف كل من " يتهاون " ، " الحصول ".
ثانيا البناء اللغوي:
1- أعرب ما تحته خط في السند .
2- أسند الجملة الموجودة بين قوسين إلى ضمير الغائبات
3- فسر سبب كتابة الهمزة في كلمتي " وسائل " ، " تأثِيثِهَا " .
4- أكمل ملء الجدول التالي من السند.
رابعا الوضعية الإدماجية:
كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا لَهُ حُقُوقٌ يَسْتَفِيدُ مِنْهَا، وَعَلَيْهِ وَاجِباتٌ يَقُومُ بها.
تَحَدَّثْ في فَقْرَةٍ لاَ تَقِلُّ عَن ثمَانِيَّةِ أَسْطُر، تَتَحَدَّثُ فِيهَا عَنْ حُقُوقِكَ، ووَاجِبَاتِكَ تِجَاه خَالِقِكَ وأُسْرَتِكَ والمُجْتَمَع، مُوَظّفًا، أفعالا معتلة مسطرا تحتها .
👈رابط التحميل على شكل pdf👉:
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اتمنى ان يكون الموضوع قدافادكم ونال اعجابكم اخوتي لذا لتعم الفائدة على الجميع فضلا وليس امرا قوموا بمشاركة الموضوع مع الاصدقاء ليستفيد اكبر عدد ممكن من هذه المواضيع لان الكثير من يبحث عنها.
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💗💗شكرا جزيلا لمروركم الطيب اخوتي في الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.💗💗
أداة نصب
فعل متعدي
فعل لازم
رابعا الوضعية الإدماجية:
كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا لَهُ حُقُوقٌ يَسْتَفِيدُ مِنْهَا، وَعَلَيْهِ وَاجِباتٌ يَقُومُ بها.
تَحَدَّثْ في فَقْرَةٍ لاَ تَقِلُّ عَن ثمَانِيَّةِ أَسْطُر، تَتَحَدَّثُ فِيهَا عَنْ حُقُوقِكَ، ووَاجِبَاتِكَ تِجَاه خَالِقِكَ وأُسْرَتِكَ والمُجْتَمَع، مُوَظّفًا، أفعالا معتلة مسطرا تحتها .
👈رابط التحميل على شكل pdf👉:
👈انقر هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا👉
👀لمشاهدة الحل الخاص به👀 :
💓 أنقــــــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــــــنا💓
اتمنى ان يكون الموضوع قدافادكم ونال اعجابكم اخوتي لذا لتعم الفائدة على الجميع فضلا وليس امرا قوموا بمشاركة الموضوع مع الاصدقاء ليستفيد اكبر عدد ممكن من هذه المواضيع لان الكثير من يبحث عنها.
مدونة مدرستي فضاء تعليمي لذا يسعى فر يق مدونة مدرستي الى تحسين المستوى ونشر مواضيع عديدة من شانها ان تساعدكم على النجاح وتقد لكم يد المساعدة فقط اتصلوا بنا عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي اطرحوا علينا ارائكم واقتراحاتكم والمواضيع التي تريدون منا ان نقدمها لكم ، اما في الاخير اضع بين ايديكم مختلف روابط التواصل الاجتامعية للتواصل معنا لاننا اسرة تربوية واحدة.
اليكم الروابط للاشتراك:
🌏صفحتنا على الفايس بوك : انــــــقر هنـــا
🌎مجموعتنا على الفايس بوك : انـقر هنــــــا
🌎قناتناعلى اليوتوب: انقــــــر هـــــنــــا
🌏جوجل + : انقـــــــــــــر هنـــــــــــا
💗💗شكرا جزيلا لمروركم الطيب اخوتي في الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.💗💗
أداة نصب
فعل متعدي
فعل لازم