انه اختيار ..

( تخطيك الصحة ,, تبحث عن أي شيء ,, كلنا نركض لكن لا أحد يفهم أن الدواء لا يوجد لما لا مرض له حتى ..)

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كل الراحلين تركوا ما لا يجب تركه ,, لا تحاول البقاء معي لأجل التنفيذ ..

الواجب و الحق لا يعطي الحب يا قانون الأبواب ,, أغلقت ليكون منها الشتات ..

و منها ما يرى في كل الأوقات و ان كان ليس فيه حرج تتسلمه الأيدي بالأحكام القاتلة

فأنت مجرد محطة ,, لا تحسبنها أكثر من ذلك ,, و ان كانت أمنية فهي كاللحظة لك الخيال و للوقت المقصلة



أنتهي .. رسالة لا معنى لها فالحب ترك الهجران بابا تقف كالحزين ..

ترك النكران ,, باب اخر يفتح أبوابا لمن يجلس ذلك الكئيب .. ؟

أيها المسكين ,, أنت قلب يريد أن يكون باردا لا يحكي شيئا ..

طلبوا منه السلام لنفسه بالصمت ,, أن خلق الحطام حوله يكسر كل الألحان بظلم

اهدأ يا صغيري ..

لك فم ضاحك يستمروالبوح يبقى مجرد قلم ..

أسطورة تتلفها أسطورة بحيرة عابرة , تريد الظهور ..

في الواقع لا يوجد أكثر من مجرد حماس لا يوجد ما تفتح لأجله فمك من خلال الدهشة ..

همسة تخطف منهم الوعي ..