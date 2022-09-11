اللغة الصوتية عند القطط

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منتدى اللمة الجزائرية







ان شاء الله دائما فصحة و عافية .... ​

القطط لا تستطيع تكوين كلمات ولكنها معجما صوتيا ذي دلالة ومعان خاصة، العلماء اكتشفوا 16 ملفوظا صوتيا محددا ويعتقدون أن هناك المزيد الذي لم يكتشف بعد من الأصوات

غير المسموعة للإنسان. بعض السلالات لها ألفاظ صوتية أكثر من غيرها. وعلى قمة هذه السلالات القط السيامي بينما القط الحبشي أو الأثيوبي (Abyssinian) يميل إلى الهدوء وقلة الأصوات المنبعثة منه.

كثير من المربين للقطط يتعلمون من عواء القطط وأصواتها المختلفة إذا كان القط سعيدا أو جائعا أو شكوى من ألم معين أو ارتباك وحيرة أو مجردن الصياح ليلفت انتباه صاحبه.

وهذه الأصوات المختلفة تكون معروفة وواضحة للمربي شديد الانتباه وسريعة الملاحظة.

فالتخاطب والتواصل بالأصوات بين القطط شامل ويحتاج للمهارة عما يدركه الإنسان ويجب أن يعطيه حق قدره.