اللغة الصوتية عند القطط

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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القطط لا تستطيع تكوين كلمات ولكنها معجما صوتيا ذي دلالة ومعان خاصة، العلماء اكتشفوا 16 ملفوظا صوتيا محددا ويعتقدون أن هناك المزيد الذي لم يكتشف بعد من الأصوات
غير المسموعة للإنسان. بعض السلالات لها ألفاظ صوتية أكثر من غيرها. وعلى قمة هذه السلالات القط السيامي بينما القط الحبشي أو الأثيوبي (Abyssinian) يميل إلى الهدوء وقلة الأصوات المنبعثة منه.
كثير من المربين للقطط يتعلمون من عواء القطط وأصواتها المختلفة إذا كان القط سعيدا أو جائعا أو شكوى من ألم معين أو ارتباك وحيرة أو مجردن الصياح ليلفت انتباه صاحبه.
وهذه الأصوات المختلفة تكون معروفة وواضحة للمربي شديد الانتباه وسريعة الملاحظة.
فالتخاطب والتواصل بالأصوات بين القطط شامل ويحتاج للمهارة عما يدركه الإنسان ويجب أن يعطيه حق قدره.
سلوك التواصل والتخاطب
اللغة بين الحيوانات هي لغة بدون كلمات ولا تستخدم فيها الأبجدية كما في الإنسان ولكنها عبارة عن رسائل كيميائية وإشارات جسدية وطبقات صوتية مختلفة يصدرها الحيوان ليعبر
بها عما بداخله ويعبر بها عن غرائزه واحتياجاته وهذه الرسائل لا يستطيع الإنسان أن يفهم مدلولها إلا في حدود ضيقة بينما في سائر الحيوانات يمكنها فهم هذه اللغة وخاصة داخل أفراد
النوع الواحد.
وعليه فإن اللغة الصوتية الشائعة للقطط لخصتها في هذه البطاقة :