قطط بعمر يوم واحد

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
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أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
اهلا وسهلا بــــــــــــــــــكم
اهلا بكم في ركني المفضل
بعد مرور أكثر من 61 يوما هاهي القطة تضع صغارها في يوم 19 أكتوبر 2022 بعدد 5 قطط اكثر من المرة السابقة بفرق قط واحد في سابع ولادة لها فالولادة هذه المرة كانت عادية بدون أية صعوبات أو مشاكل
وبما أنها أخر ولادة لهذا العام فبهذا القطة تكون قد وضعت ولادتين في العام الواحد لمن يتسائل عن عدد مرات ولادة القطة في العام الواحد
هذه صورة القطط
عادة القطة عند تزاوجها من نفس فصيلتها تضع قطط بلون أبيض او مخطط بالرمادي ينتمون لفصيلة سياموا كروازي
والمرة هذي تم التزاوج مع القط جوني ادا تذكرتوه وهو من الفصيلة الحبشية
فتنوعت الالوان
وضعت توائما 4
2 2
ذكر و أنثى باللون البرتقالي
ذكر و أنثى باللون الأسود مع رمادي و البرتقالي
و القطة الأخيرة تشبه أمها في اللون
أترككم مع بعض الصور للقطط
بعد مرور 24 ساعة من ولادتها
القطة الصغيرة و الأخيرة باللون الأبيض لم نتمكن من تصويرها وهي تظهر في الصورة الأولى مع القطط
إلى هنا نأتي لنهاية موضوعنا إنتظرونا في مواضيع جديدة لنراقب تطور فئراني
نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت