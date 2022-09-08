الزهايمر ليس نتيجة لعامل واحد فقط، إذ يعتقد العلماء أن مرض الزهايمر ناجم عن مزيج من عوامل وراثية وعوامل أخرى تتعلق بنمط الحياة والبيئة المحيطة، ومن الصعب جدًا فهم مسببات وعوامل الزهايمر، لكن تأثيره على خلايا الدماغ واضحة إذ إنه يصيب خلايا المخ ويقضي عليها.



وفيما يلي الأسباب الرئيسية لمرض الزهايمر، بما في ذلك السبب الرئيسي الأول، وفقا للأطباء.



عدم ممارسة التمارين البدنية



يقول الأطباء إن التمارين المنتظمة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف، ويقول الدكتور جوناثان جراف رادفورد: "تشير الدراسات إلى أن الأشخاص النشطين بدنيا أقل عرضة لتجربة تدهور في وظائفهم العقلية ولديهم خطر أقل للإصابة بمرض الزهايمر، النشاط البدني هو أحد عوامل الخطر المعروفة للخرف، بالإضافة إلى أن التمارين المنتظمة تساعد في مكافحة عوامل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، مثل الاكتئاب والسمنة."









السمنة



ترتبط السمنة ارتباطا وثيقا بزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وأظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 أو أكثر معرضون لخطر الإصابة بالخرف بنسبة 31٪. يقول أندريو سيبتوي "يعد الخرف أحد التحديات الصحية الرئيسية في القرن الحادي والعشرين والتي يمكن أن تهدد الشيخوخة الناجحة للسكان، وتشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن ارتفاع معدلات السمنة سيؤدي إلى تفاقم المشكلة، ومن خلال تحديد العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالخرف والتي تتأثر بعوامل نمط الحياة، نأمل في إمكانية منع جزء كبير، ولكن ليس كل حالات الخرف، من خلال تدخلات الصحة العامة . "



مرض السكري من النوع 2



هناك أدلة متزايدة على أن داء السكري من النوع 2 مرتبط بمرض الزهايمر.



يقول الدكتور أندريو:" في الواقع، يُطلق على مرض الزهايمر اسم" داء السكري من النوع 3 "بسبب الخصائص الجزيئية والخلوية المشتركة بين مرض السكري ومرض الزهايمر، على سبيل المثال ، يلعب الأنسولين دورًا مهمًا في تكوين لويحات الأميلويد ، ويشارك الأنسولين أيضا في فسفرة تاو ، مما يؤدي إلى التشابك الليفي العصبي، وبعبارة أخرى في حين أن مقاومة الأنسولين في الجسم يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري من النوع 2 ، فإن مقاومة الأنسولين في الدماغ يمكن أن تؤدي إلى لويحات وتشابكات مرض الزهايمر. "







عدم الاستباقية



يقول الطبيب النفسي الدكتور دونوفان ماوست :" هناك أدلة متزايدة على أن البالغين في منتصف العمر يمكنهم اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر الإصابة بالخرف، بما في ذلك زيادة النشاط البدني والسيطرة على الظروف الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري".



تاريخ العائلة



يمكن لجين معين يسمى APOE-e4 أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حيث تبين أن ما يصل إلى 65 ٪ من الأشخاص الذين تم تشخيصهم مصابون به.



تقول الدكتورة في الطب ميلاني كيلر: "عندما يكون لدى الشخص خطر متزايد للإصابة بمرض الزهايمر بسبب تاريخ عائلته، أوصي باختبار وظيفي محدد يقيس التفاعل المناعي المرتبط بمرض الزهايمر لتحديد المرحلة المبكرة من عمليات التنكس العصبي و / أو لمراقبة فعالية تعديلات نمط الحياة لمرض الزهايمر".