قائمة الأدوات المدرسية للسنة الرابعة متوسط

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,619
النقاط
2,801
محل الإقامة
مَمْلَكَتِي اَلْحـَزينَة
الجنس
أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ



نشرت وزارة التربية الوطنية، مدونة الأدوات المدرسية الرسمية للمراحل التعليمية الثلاث للسنة الدراسية 2023/2022.
وحسب بيان لوزارة التربية الوطنية، جاءت مدونة الأدوات المدرسية، طبقا لمقتضيات البرامج التعليمية الخاصة بكل مستوى
تعليمي وبكل شعبة بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي.
كما تم في المدونة، الأخذ بعين الاعتبار البعدين البيداغوجي والاجتماعي من جهة. والبعد الصحي للوقاية والحد من الأضرار التي
قد تؤثر على صحة التلاميذ من جهة أخرى.
كما تم إعداد هذه المدونة التي تمثل الحد اللازم الذي يجب اعتماده بغية عقلنة استغلال الأدوات المدرسية. لاسيما منها الكراريس

التي يبقى جزء كبير منها غير مستغل في نهاية السنة الدراسية.
بالإضافة إلى ترشيد اقتناء المستلزمات المدرسية والتقليص من تكلفة هذه الادوات.


Screenshot_2022-09-13-15-30-35.png
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top