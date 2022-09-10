قائمة الأدوات المدرسية للسنة الرابعة متوسط

نشرت وزارة التربية الوطنية، مدونة الأدوات المدرسية الرسمية للمراحل التعليمية الثلاث للسنة الدراسية 2023/2022.

وحسب بيان لوزارة التربية الوطنية، جاءت مدونة الأدوات المدرسية، طبقا لمقتضيات البرامج التعليمية الخاصة بكل مستوى

تعليمي وبكل شعبة بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي.

كما تم في المدونة، الأخذ بعين الاعتبار البعدين البيداغوجي والاجتماعي من جهة. والبعد الصحي للوقاية والحد من الأضرار التي

قد تؤثر على صحة التلاميذ من جهة أخرى.

كما تم إعداد هذه المدونة التي تمثل الحد اللازم الذي يجب اعتماده بغية عقلنة استغلال الأدوات المدرسية. لاسيما منها الكراريس

التي يبقى جزء كبير منها غير مستغل في نهاية السنة الدراسية.

بالإضافة إلى ترشيد اقتناء المستلزمات المدرسية والتقليص من تكلفة هذه الادوات.