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⚡ اليوم ستفهم درس حصر كسر بين عددين طبيعيين متتاليين بسهولة تامة للسنة الرابعة والخامسة الجيل الثاني

🌋اليكم الفيديو للمشاهدة:🌋

☺☺السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الاعزاء اتمنى ان تكونوا بصحة جيدة.نظرا للطلبات الكثيرة التي تصلنا بشان شرح ودروس الرياضيات للسنة الخامسة الجيل الثاني قمنا بتلبية طلباتكم وقدمنا لكم✪✪ :✬بعد جهد جهيد وتحضير جيد قمنا بعمل هذا الموضوع على طريقة فيديو بالصوت والصورة شرحنا فيه درس اليوم ستفهم درس حصر كسر بين عددين طبيعيين متتاليين بسهولة تامة للسنة الرابعة والخامسة الجيل الثاني حيث تناونا في الموضوع عدة امثلة تساعد على هضم الموضوع جيدا وتقييم المتعلم لنفسه مدى استوعابه للدرس.كما اؤكد لك عزيزي المتابع لمدونة مدرستي انك لن تجد هذا الموضوع في مكان اخر سوى على قناتنا في اليوتوب مدونة مدرستي بصوت نقي وجودة صورة عالية كل ما عليك فعله عزيزي المتعلم ان تحضر ورقة وقلم وآلة حاسبة ان استوجب الامر ذلك لتبدأ تتبع الفيديو دقيقة بدقيقة من اوله الى آخره ثم تصل للفقرة الاخيرة والتي دائما تكون في الفيديوهات التي نقدمها على شكل فقرة اسمها أتدرب حيث تجد في غالب الامر تمرين او امثلة مرفقة مع الحلول.حيث نحن قمنا بانشاء هذه الدروس التعليمية التربوية ليستفيد التلميذ منها بدرجة اولى ويستفيد منها المعلم او ولي الامر بدرجة ثانية فقط كل ما عليك فعله صديقي هو التركيز فقط معنا لحظة بلحظة وايقاف الفيديو في كل نقطة لم تفهمها وترك لنا تعليق اسفل الفيدو او اسفل هذا الموضوع تبرز فيه كل عنصر او عملية لم تفهمها لنقدم لك الحل في اقرب وقت لان هدفنا فقط هو ارضائكم لاننا هنا نلتقي لنرتقي بالمستوى التعليمي في الجزائر او في كل البلدان العربية التي تتابعنا ونحن جد فرحين بذلك.اذن بدون اطالة اليكم الفيديو اخوتي في الله فقط شاركوا الموضوع مع اصدقائكم لانه يعتبر صدقة جارية وعلم ينتفع به لاننا حقا يؤسفنا ان تشارك فيديوهات للفسق والعهر بصفة كبيرة اما الفيدوهات التعليمية فالقلة القلة من يشاركها ولاتنسى الاعجاب بالفيديو وترك تعليق محفز لنا اسفل الفيديو او اسفل المدونة لننشر المزيد .