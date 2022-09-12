برنامج picsart color peinture للتلوين بالهاتف

السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه



صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..



أعــضآء و زوآر منتدى اللمة الجزائرية أهـلآ ومرحبـآ بكم



أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..

أتذكرون حينما طرحنا مرات عديدة مسابقات تلوين ولم يكن الحاسوب متوفرا

فاحتجتم لتطبيق تلوين عبر الهاتف ...

الآن أصبح بالإمكان فقد بحثت سابقا في عدة برامج ولم اجد برنامجا فيه امكانية اضافة صورة التي تريدها وتلوينها اترككم مع البرنامج ....