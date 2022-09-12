برنامج picsart color peinture للتلوين بالهاتف

Rayhan

Rayhan

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بسملة بنوته.png



السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..

أعــضآء و زوآر منتدى اللمة الجزائرية أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..

أتذكرون حينما طرحنا مرات عديدة مسابقات تلوين ولم يكن الحاسوب متوفرا
فاحتجتم لتطبيق تلوين عبر الهاتف ...

الآن أصبح بالإمكان فقد بحثت سابقا في عدة برامج ولم اجد برنامجا فيه امكانية اضافة صورة التي تريدها وتلوينها اترككم مع البرنامج ....

اسم البرنامج هو :
Screenshot_2022-09-12-23-18-36.png

هذه صورته المصغرة
Screenshot_2022-09-12-23-18-26.png

بعد تحميل البرنامج تظهر الواجهة

Screenshot_20220912-230156.png

نختار مساحة العمل من على علامة +

IMG_20220912_230941.jpg

او في حالة اختيار مقياس مناسب نضغط على الارقام اين حددتها لكم بدائرة زرقاء

IMG_20220912_232925.jpg
ثم نختار ورقة عمل من الوراق المعروضة ونختار مقياس يناسبنا ونحدده نحن بضغط مكان السهم الاخضر مثلما يظهر في الصورة

IMG_20220912_231124.jpg
ثم تظهر لنا هذه النافدة ونحدد المقياس الذي نريده




IMG_20220912_231102.jpg



فتظهر المساحة على هذا الشكل

ثم نختار صورة من الهاتف

Screenshot_20220912-230239.png


Screenshot_20220912-230350.png

نختار الالوان

Screenshot_20220912-230701.png






ثم نحفظ العمل في الاخير








كذل البرنامج ليس فقط للتلوين فهو للتصميم ايضا وهو برنامج تابع لبرناج picsart لي وضعتلكم لمحة عليه

وايضا برنامج التلوين هذا استعملته في تصميم خلفية

هذه :

Screenshot_20220912-145719.png



Screenshot_20220912-150033.png



سأضع لكم تكملتها في موضوع لاحق ......



ان شاء الله نكون افدتكم ولو بالقليل وادا كانت نقطة غير مفهومة موجودة للاجابة







لتحميل التطبيق من هنا



play.google.com

Picsart Color - Painting, Draw - Apps on Google Play

Make awesome paintings and coloring on photos & backgrounds.
play.google.com play.google.com









بــــــارك الله فيكم



نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت
 
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