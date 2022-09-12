برنامج picsart color peinture للتلوين بالهاتف

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
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- الجنس
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ثم تظهر لنا هذه النافدة ونحدد المقياس الذي نريده
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر منتدى اللمة الجزائرية أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
أتذكرون حينما طرحنا مرات عديدة مسابقات تلوين ولم يكن الحاسوب متوفرا
فاحتجتم لتطبيق تلوين عبر الهاتف ...
الآن أصبح بالإمكان فقد بحثت سابقا في عدة برامج ولم اجد برنامجا فيه امكانية اضافة صورة التي تريدها وتلوينها اترككم مع البرنامج ....
اسم البرنامج هو :
هذه صورته المصغرة
بعد تحميل البرنامج تظهر الواجهة
نختار مساحة العمل من على علامة +
او في حالة اختيار مقياس مناسب نضغط على الارقام اين حددتها لكم بدائرة زرقاء
ثم نختار ورقة عمل من الوراق المعروضة ونختار مقياس يناسبنا ونحدده نحن بضغط مكان السهم الاخضر مثلما يظهر في الصورة
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر منتدى اللمة الجزائرية أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
أتذكرون حينما طرحنا مرات عديدة مسابقات تلوين ولم يكن الحاسوب متوفرا
فاحتجتم لتطبيق تلوين عبر الهاتف ...
الآن أصبح بالإمكان فقد بحثت سابقا في عدة برامج ولم اجد برنامجا فيه امكانية اضافة صورة التي تريدها وتلوينها اترككم مع البرنامج ....
اسم البرنامج هو :
هذه صورته المصغرة
بعد تحميل البرنامج تظهر الواجهة
نختار مساحة العمل من على علامة +
او في حالة اختيار مقياس مناسب نضغط على الارقام اين حددتها لكم بدائرة زرقاء
ثم نختار ورقة عمل من الوراق المعروضة ونختار مقياس يناسبنا ونحدده نحن بضغط مكان السهم الاخضر مثلما يظهر في الصورة
فتظهر المساحة على هذا الشكل
ثم نختار صورة من الهاتف
نختار الالوان
ثم نحفظ العمل في الاخير
كذل البرنامج ليس فقط للتلوين فهو للتصميم ايضا وهو برنامج تابع لبرناج picsart لي وضعتلكم لمحة عليه
وايضا برنامج التلوين هذا استعملته في تصميم خلفية
هذه :
سأضع لكم تكملتها في موضوع لاحق ......
ان شاء الله نكون افدتكم ولو بالقليل وادا كانت نقطة غير مفهومة موجودة للاجابة
لتحميل التطبيق من هنا
Picsart Color - Painting, Draw - Apps on Google Play
Make awesome paintings and coloring on photos & backgrounds.
play.google.com
بــــــارك الله فيكم
نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت
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