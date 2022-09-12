برنامج picsart للتصميم بالهاتف

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر منتدى اللمة الجزئرية أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
اليوم حبيت نشاركم ببرنامج غني عن التعريف
إسمه picsart
يعد البرنامج من أفضل برامج
تعديل الصور و التلاعب بها
و ايضا يحتوي على برنامج رسوم داخل التطبيق
وكذلك تطبيق اضافي له خاص بالتلوين وانشاء الاشكال والذي ساشرككم به لاحقا ...
كذلك تستطيعون من خلاله
تصميم صورة مصغرة احترافية للفيديو، وايضا لتصميم غلاف لقناة يوتيوب، بالمقاسات المطلوبة.
يستخدم تطبيق picsart اغلب اصحاب المدونات والمواقع، وايضا اصحاب قنوات اليوتيوب، تصميم صورهم التي يستخدمونها في إنشاء المحتوى الخاص بهم.
كما اني استعملته في اخر تصاميمي
بعد تعطل الحاسوب فهو برنامج
فعال ويفي بالغرض قد يبدو صعبا او غير مفهوم للوهلة الآولى فقط
لكن بمجرد التعمق فيه في كل مرة تكتشف اداة و إضافة جديدة
توجد له شروحات كثيرة
كما انه ادا اردتم اضع لكم
شروحات بسيطة كبداية لكم
هذا رابطه على المتجر
Picsart Photo & Video Editor - Apps on Google Play
Make your product shots pop. Remove backgrounds, create with templates & more.
play.google.com
هذا التصميم صمم به
والذي سأشارككم بعضا من مراحله في موضوع قادم ....