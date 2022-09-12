برنامج picsart للتصميم بالهاتف

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,645
النقاط
2,801
محل الإقامة
أرض الريحان
الجنس
أنثى
بسملة-فتوشوب.gif



السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..

أعــضآء و زوآر منتدى اللمة الجزئرية أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..


اليوم حبيت نشاركم ببرنامج غني عن التعريف
إسمه picsart
Screenshot_2022-09-12-22-12-20.png


يعد البرنامج من أفضل برامج
تعديل الصور و التلاعب بها
و ايضا يحتوي على برنامج رسوم داخل التطبيق
وكذلك تطبيق اضافي له خاص بالتلوين وانشاء الاشكال والذي ساشرككم به لاحقا ...
كذلك تستطيعون من خلاله
تصميم صورة مصغرة احترافية للفيديو، وايضا لتصميم غلاف لقناة يوتيوب، بالمقاسات المطلوبة.



يستخدم تطبيق picsart اغلب اصحاب المدونات والمواقع، وايضا اصحاب قنوات اليوتيوب، تصميم صورهم التي يستخدمونها في إنشاء المحتوى الخاص بهم.

كما اني استعملته في اخر تصاميمي
بعد تعطل الحاسوب فهو برنامج
فعال ويفي بالغرض قد يبدو صعبا او غير مفهوم للوهلة الآولى فقط
لكن بمجرد التعمق فيه في كل مرة تكتشف اداة و إضافة جديدة
توجد له شروحات كثيرة

كما انه ادا اردتم اضع لكم
شروحات بسيطة كبداية لكم

هذا رابطه على المتجر

play.google.com

Picsart Photo & Video Editor - Apps on Google Play

Make your product shots pop. Remove backgrounds, create with templates & more.
play.google.com play.google.com

هذا التصميم صمم به

Picsart_22-09-12_17-05-31-710.jpg

والذي سأشارككم بعضا من مراحله في موضوع قادم ....
 
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التفاعلات: Hakan
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
10,500
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
قمت بتحميله في يوم من الايام ،لكن لقيت روحي خاطيني التصميم هههه ،كي شغل ما عنديش هوس بتعديل الصور لكن فيه ادوات ممتازة خاصة للناس لي تحب تخدم على روحها سواء في عرض سلعها على النت والتسويق لها يعطيك العافية ختي .
 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,645
النقاط
2,801
محل الإقامة
أرض الريحان
الجنس
أنثى
قال Hakan:
قمت بتحميله في يوم من الايام ،لكن لقيت روحي خاطيني التصميم هههه ،كي شغل ما عنديش هوس بتعديل الصور لكن فيه ادوات ممتازة خاصة للناس لي تحب تخدم على روحها سواء في عرض سلعها على النت والتسويق لها يعطيك العافية ختي .
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اهلا اخي
حتي لو ما استعملتهش للتصميم تستطيع التعديل به على صورك فيه ايفكت فلترات جميلة تقدر توضع بيه حقوق صور , ايه فهمتك شخصيا شاهدت اعمال كيما قلت فقط من التعديل وخرجو صور ولا اروع
 
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