برنامج picsart للتصميم بالهاتف

اليوم حبيت نشاركم ببرنامج غني عن التعريف

إسمه picsart

يستخدم تطبيق picsart اغلب اصحاب المدونات والمواقع، وايضا اصحاب قنوات اليوتيوب، تصميم صورهم التي يستخدمونها في إنشاء المحتوى الخاص بهم.

كما اني استعملته في اخر تصاميمي

بعد تعطل الحاسوب فهو برنامج

فعال ويفي بالغرض قد يبدو صعبا او غير مفهوم للوهلة الآولى فقط

لكن بمجرد التعمق فيه في كل مرة تكتشف اداة و إضافة جديدة

توجد له شروحات كثيرة

كما انه ادا اردتم اضع لكم

شروحات بسيطة كبداية لكم

هذا رابطه على المتجر

Picsart Photo & Video Editor - Apps on Google Play Make your product shots pop. Remove backgrounds, create with templates & more.

هذا التصميم صمم به

والذي سأشارككم بعضا من مراحله في موضوع قادم ....