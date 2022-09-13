تصميم بتطبيق picsart ~

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر منتدى اللمة الجزائرية
أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
شرحتلكم سابقا تطبيقين رائعين للتصميم هما :
تطبيق picsart للتصميم بالهاتف
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ .. أعــضآء و زوآر منتدى اللمة الجزئرية أهـلآ ومرحبـآ بكم أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير .. اليوم حبيت نشاركم ببرنامج غني عن التعريف إسمه picsart يعد البرنامج من أفضل برامج تعديل الصور و التلاعب...
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تطبيق picsart color peinture للتلوين بالهاتف
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ .. أعــضآء و زوآر منتدى اللمة الجزائرية أهـلآ ومرحبـآ بكم أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير .. أتذكرون حينما طرحنا مرات عديدة مسابقات تلوين ولم يكن الحاسوب متوفرا فاحتجتم لتطبيق تلوين عبر الهاتف ...
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ووضعت لكم خلفية و تصميم تم انجازهما بالتطبيقين
و الان اشارككم ببعض الخطوات لتكونو اقرب لمساحة العمل
تابعو ...
من خلال تطبيق
اخترت مساحة عمل بمقياس 800 × 500
ووضعت خطا بداخلها
ثم قمت بتلوينها بآداة الدلو
بعد ان اخترت اللون الذي اريده
اصبحت بهذا الشكل
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بعدها انتقلت لتطبيق picsart لإكمال التصميم مع العلم انه الخطوة الاولى ممكن تكون بهذا البرنامج لانه يحتوي علي برنامج الرسم ايضا
وضعت أشكال منحرفة الزوايا بهذا الشكل من خلال اداة الرسم او المكتوب عليها Dessiner
لكي أضع بداخلها صور
عند اضافة الصورة يسمح لك البرنامج بقصها وكذلك القص يكون باشكال فاخترت شكل منحرف الزاوية مثل شكل الاشكال لي رسمتها فالآعلى حتى يمكن اضافة الصورة بشكل مناسب بعد القص قمت بتعديل الصور صغرتها قليلا واتت في مكانها
بعد ذلك اخترت الانتقال لآداة الرسم
التي تحتوي الكثير من الميزات كما تحتوي على طبقات مثل الفتوشوب و الوان و فرش و تأثيرات
اخترت بعض من الفرش اول مرة استعملها فيها خاصية تعديل الحجم و الشفافية
بعد حفظ العمل يتم الخروج من أداة الرسم بعدها اضفت العلامة × من الكيبورد عن طريق ادخالها كنص ووضعتها في مكانها
يتبع في الرد ....
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