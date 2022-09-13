تصميم بتطبيق picsart ~

تاتي مرحلة اضافة سكرابز تحملونها من النت بدون الخلفية وادا كانت بخلفية بيضاء فيه خاصية بالتطبيق لتغير المود فتختفي الخلفية البيضاء

او توجد ملصقات جاهزة في البرنامج تتيح الاستخدام بسهولة و يمكن البحث عن ملصقات من خلال عملية البحث

اذا انا كتبت نبات فظهرت كثير من الصور





اخترت واحدة منهم ووضعتها كما قمت بعمل ظل لملصق او سكرابز النبات

بعدما انتهيت

رجعت اخترت عمل جديد بمقياس 1080 × 1035

واخترتله لون بني نفس اللون ووضعت الصورة فالآعلى مع ترك مساحة للكتابة

في الأخير اضفت النص و الحقوق