تصميم بتطبيق picsart ~

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,654
النقاط
2,801
محل الإقامة
أرض الريحان
الجنس
أنثى

بسملة-فتوشوب.gif


السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..

أعــضآء و زوآر منتدى اللمة الجزائرية

أهـلآ ومرحبـآ بكم 💐

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..


شرحتلكم سابقا تطبيقين رائعين للتصميم هما :

www.4algeria.com

تطبيق picsart للتصميم بالهاتف

السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ .. أعــضآء و زوآر منتدى اللمة الجزئرية أهـلآ ومرحبـآ بكم أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير .. اليوم حبيت نشاركم ببرنامج غني عن التعريف إسمه picsart يعد البرنامج من أفضل برامج تعديل الصور و التلاعب...
www.4algeria.com www.4algeria.com
www.4algeria.com

تطبيق picsart color peinture للتلوين بالهاتف

السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ .. أعــضآء و زوآر منتدى اللمة الجزائرية أهـلآ ومرحبـآ بكم أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير .. أتذكرون حينما طرحنا مرات عديدة مسابقات تلوين ولم يكن الحاسوب متوفرا فاحتجتم لتطبيق تلوين عبر الهاتف ...
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ووضعت لكم خلفية و تصميم تم انجازهما بالتطبيقين
و الان اشارككم ببعض الخطوات لتكونو اقرب لمساحة العمل
تابعو ...

من خلال تطبيق
Screenshot_2022-09-12-23-18-36.png
Screenshot_2022-09-12-23-18-26.png

اخترت مساحة عمل بمقياس 800 × 500
ووضعت خطا بداخلها

Screenshot_20220912-145719.png

ثم قمت بتلوينها بآداة الدلو
بعد ان اخترت اللون الذي اريده

Screenshot_20220912-150033.png

اصبحت بهذا الشكل

Screenshot_20220912-150033.png

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بعدها انتقلت لتطبيق picsart لإكمال التصميم مع العلم انه الخطوة الاولى ممكن تكون بهذا البرنامج لانه يحتوي علي برنامج الرسم ايضا
Screenshot_2022-09-12-22-12-20.png

وضعت أشكال منحرفة الزوايا بهذا الشكل من خلال اداة الرسم او المكتوب عليها Dessiner

Screenshot_20220912-151942.pngScreenshot_20220912-152647.png

لكي أضع بداخلها صور

images (13).jpegimages (12).jpeg

عند اضافة الصورة يسمح لك البرنامج بقصها وكذلك القص يكون باشكال فاخترت شكل منحرف الزاوية مثل شكل الاشكال لي رسمتها فالآعلى حتى يمكن اضافة الصورة بشكل مناسب بعد القص قمت بتعديل الصور صغرتها قليلا واتت في مكانها

Screenshot_20220912-155107.png

بعد ذلك اخترت الانتقال لآداة الرسم
التي تحتوي الكثير من الميزات كما تحتوي على طبقات مثل الفتوشوب و الوان و فرش و تأثيرات

IMG_20220913_144641.jpg

اخترت بعض من الفرش اول مرة استعملها فيها خاصية تعديل الحجم و الشفافية

Screenshot_20220912-162313.png

بعد حفظ العمل يتم الخروج من أداة الرسم بعدها اضفت العلامة × من الكيبورد عن طريق ادخالها كنص ووضعتها في مكانها

Screenshot_20220913-140540.png


يتبع في الرد ....

 
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Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,654
النقاط
2,801
محل الإقامة
أرض الريحان
الجنس
أنثى
تاتي مرحلة اضافة سكرابز تحملونها من النت بدون الخلفية وادا كانت بخلفية بيضاء فيه خاصية بالتطبيق لتغير المود فتختفي الخلفية البيضاء

او توجد ملصقات جاهزة في البرنامج تتيح الاستخدام بسهولة و يمكن البحث عن ملصقات من خلال عملية البحث

IMG_20220913_144508.jpg

اذا انا كتبت نبات فظهرت كثير من الصور


Screenshot_20220912-155434.png

اخترت واحدة منهم ووضعتها كما قمت بعمل ظل لملصق او سكرابز النبات

Picsart_22-09-12_16-39-18-551.jpg

بعدما انتهيت

رجعت اخترت عمل جديد بمقياس 1080 × 1035

واخترتله لون بني نفس اللون ووضعت الصورة فالآعلى مع ترك مساحة للكتابة

Picsart_22-09-12_16-43-38-272.jpg

في الأخير اضفت النص و الحقوق

Picsart_22-09-12_17-03-32-559.jpg

وهذه بعد إضافت التأثير :

Picsart_22-09-12_17-05-31-710.jpg

 
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