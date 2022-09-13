تناول الخضر والفواكه بصورة منتظمة يخفّض من خطر الموت

أشار موقع المركز الوطني للسرطان في اليابان، إلى أن تناول كمية كافية من الفواكه والخضروات الغنية بالألياف الغذائية والفيتامينات بصورة دورية منتظمة، يخفض خطر الموت بنسبة 10 بالمئة.



ويضيف، يتابع الخبراء منذ تسعينيات القرن الماضي، الحالة الصحية لحوالي 95 ألف شخص يعيشون في 11 محافظة يابانية من ضمنها طوكيو. وكان عمر المشتركين في هذه الدراسة عند بدايتها يتراوح بين 40 و60 عاما. وقد ركز الباحثون بصورة أساسية على نظامهم الغذائي وكمية الفواكه والخضروات التي يتناولونها في اليوم. كما تم تقسيم المشتركين إلى خمس مجموعات استنادا إلى كمية الفواكه والخضروات التي يتناولونها في اليوم.



ووفقا للباحثين، توفي حتى الآن حوالي 24 ألفا من المشتركين في الدراسة. وقد أظهرت نتائج دراسة الاحصائيات والمعلومات التي جمعت، أن الوفيات بين أفراد المجموعتين الذين تناولوا أكبر كمية من الفواكه، كانت أقل بنسبة 8-9 بالمئة، مقارنة بالذين يتناولون كمية قليلة منها. واتضح أن الوفيات بسبب أمراض القلب انخفضت بنسبة 13 بالمئة.







وبالنسبة لخطر الوفاة بين الذين يتناولون الخضروات بصورة دورية منتظمة انخفض بنسبة 7-8 بالمئة.



وقد احتسب الباحثون نسبة خطر الوفاة لأسباب مختلفة، بما فيها السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، استنادا إلى إحصائيات الوفيات بين أفراد المجموعات ذات الاستهلاك الأقل للخضروات والفواكه، مع الأخذ بالاعتبار الحالة الصحية والعادات والأمراض الوراثية ومؤشر كتلة الجسم والمعايير الأخرى للمرضى من أجل استبعاد هذه العوامل من النتيجة النهائية.