الصمت و الكلمات ..

لقد وجدتك سهلا .. يمكنك التلاعب كما تشاء ..

و شاء الله أن يكون هكذا البلاء..

نقول مثلا : " علاش .. ؟ ماشي لازم تكون عييت ..

تبدأ أيام حياتك الأولى بالأمنيات ..

عساه يكون يوما كما نريده ..

و

تنتهي لا تدري أيهما تختار ..

مشتت ,, ذلك الصراع هو الأمل الوحيد للبقاء ..

ذلك الشقاء لا يزال حولك يختار لك الوسيلة ..

تعبر و تختبئ بين الأسرار ..

أيها تؤلمك..؟

لقد بقيت بين البوح لنفسك بكل شيء ..

و تركت عند الالتقاء فراقا من غير عتاب ..

يكفي أن تتألم وحيدا ..

برسالة حي التقى الجرح و روحك , في يومها لم يكن هناك ذلك القلب الصامت ,,

و كتب في العينين مشهدا لا يشبه الحزن ..

وليس تلك الدموع العادة ..

تشبهك بعد التمسك و التخلي ,, لم يعد يؤلم ..

نوصيك .. ما لقيت ما ندير بهذيك الوصاية المشبوهة ..

يا ما النجوم مالوا معاي ليالي .. ساهر نشوف فيها بأحزاني ..

الكليمات حكاتلي على ليام ,, كل شيء بقي معلقا في تلك السماء السوداء ..

يااااا ذكرى لا تحكي عنها ,, فلها مني كل الخلاص ..

يكفيها مني هذا البعد

وهذا الصمت الذي هجر ..

لن تسكن الروح تفاصيل الحب ,, و اللوم مشقة يعيش معها الحقد . .

فقدته حتى و بدون حروب .. لم يكن للنهاية نصيب..

مثل اليتيم ,, و تسأل من يكفلني لتراني مثله ..

بل يتيم يملك كل ما لا يملكه هذاك..

ولا يملك شيئا .. الحقيقة لن تظهر لأحد ,, الا بعد الموت ..

دعني أركض بنفسي و كل شيء مضى ..

فلست بحاجة للأشياء التي لا تحمل روائح الأمس ..

فهذا الحنين يجمعني بما فقدناه أحيانا ..

لا يهمني الألم ,, اشتياق يعيد لي كل شيء أحببته ..

و ان كان لا يوجد فله كل الحب في ذلك الغيب الذي ينام فيه ..

للذكرى نبض منه لا يزال ينبض بالوجود ..

حقد .. لا يشعل الحرب التي أريدها أن تتكلم بكل شيء..

من ترك كل هذا الصمت لدي قصصهم تتألم .. ؟

رواية بلا ورق .. فكلمات تواسيها كلمات تعيش بالصمت ..

هل لك عذر ..؟