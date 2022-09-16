Life style😍😍 كبار السن❤

كوكومرحبا مجددا في سلسلة ✔✔life styleوشحال توحشت نكتبالمهم كيفكم يارب تكون أحوالكم بخيرتخيل كاش نهار راك مريح فالدار و فجأة يطبطب عليك البابتلقاه زائر يقولك توحشتك جيت فبالي قلت نطل عليك طلة خفيفةو يمدلك ساشي فيه كل خير ولا بيتزا ولا طاكوس ولا محاجبيامي يامي ولا مام قرعة جي برك.....شحال يفرح هاذ الجاستهذا ونتا بصحتك ولاباس عليك و عندك الف عمل ومعاها تفرح .... فمابالك بشخص كبير صحتو تعبت ولادو داتهم مشاغل الحياة و مراهو يستنى ولا متمني والوتخيل تزورو حتى لوكان راهو بعيد ممكن جارك ممكن والد صديقك أو صديق الوالد.... تريح سويعة معاه و تحكي معاه وتسمع منو و تخليه يضحك من قلبو و تجبر بخاطرو ولا حتى تخرجو معاك.....جاست شباب❤❤و الشيطان راح يقولك الوقت والخدمة وووو يجبدلك ألف حاجة...مي كاينة حاجة يسموها البركة و دعوة الخير....الأمور اللي حاب تنجزهم فالسويعة هاذيك ربي راح يباركلك و توصل لأمور ماكنتش متوقعهم خلاص...وي هاذيك هي البركة...البركة منشوفوهاش....علابيها توجور نعيشو فحسابات....مي خترات لازم نقصو الحسابات والمواعيد المنظمة و نخلوها على ربي سرتو في أعمال البر اللي كما هاذوخترات لازم نجبدو رواحنا...و كما الموضوع موجه للرجال أكيد راهو موجه للنساء أيضا... ونشالله كنت خفيفة عليكمسلام