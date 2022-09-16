Life style😍😍 كبار السن❤

Sanaya klara
كاتبة روايات🤩
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
- إنضم
- 10 أكتوبر 2021
- المشاركات
- 147
- النقاط
- 13
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- غرداية
- الجنس
- أنثى
كوكو
مرحبا مجددا في سلسلة ✔✔life style
وشحال توحشت نكتب
المهم كيفكم يارب تكون أحوالكم بخير
تخيل كاش نهار راك مريح فالدار و فجأة يطبطب عليك الباب تلقاه زائر يقولك توحشتك جيت فبالي قلت نطل عليك طلة خفيفة و يمدلك ساشي فيه كل خير ولا بيتزا ولا طاكوس ولا محاجب يامي يامي ولا مام قرعة جي برك.....
شحال يفرح هاذ الجاست
هذا ونتا بصحتك ولاباس عليك و عندك الف عمل ومعاها تفرح .... فمابالك بشخص كبير صحتو تعبت ولادو داتهم مشاغل الحياة و مراهو يستنى ولا متمني والو
تخيل تزورو حتى لوكان راهو بعيد ممكن جارك ممكن والد صديقك أو صديق الوالد.... تريح سويعة معاه و تحكي معاه وتسمع منو و تخليه يضحك من قلبو و تجبر بخاطرو ولا حتى تخرجو معاك.....
جاست شباب❤❤
و الشيطان راح يقولك الوقت والخدمة وووو يجبدلك ألف حاجة...
مي كاينة حاجة يسموها البركة و دعوة الخير....
الأمور اللي حاب تنجزهم فالسويعة هاذيك ربي راح يباركلك و توصل لأمور ماكنتش متوقعهم خلاص...
وي هاذيك هي البركة...
البركة منشوفوهاش....
علابيها توجور نعيشو فحسابات....
مي خترات لازم نقصو الحسابات والمواعيد المنظمة و نخلوها على ربي سرتو في أعمال البر اللي كما هاذو
خترات لازم نجبدو رواحنا...
و كما الموضوع موجه للرجال أكيد راهو موجه للنساء أيضا... ونشالله كنت خفيفة عليكم
سلام
مرحبا مجددا في سلسلة ✔✔life style
وشحال توحشت نكتب
المهم كيفكم يارب تكون أحوالكم بخير
تخيل كاش نهار راك مريح فالدار و فجأة يطبطب عليك الباب تلقاه زائر يقولك توحشتك جيت فبالي قلت نطل عليك طلة خفيفة و يمدلك ساشي فيه كل خير ولا بيتزا ولا طاكوس ولا محاجب يامي يامي ولا مام قرعة جي برك.....
شحال يفرح هاذ الجاست
هذا ونتا بصحتك ولاباس عليك و عندك الف عمل ومعاها تفرح .... فمابالك بشخص كبير صحتو تعبت ولادو داتهم مشاغل الحياة و مراهو يستنى ولا متمني والو
تخيل تزورو حتى لوكان راهو بعيد ممكن جارك ممكن والد صديقك أو صديق الوالد.... تريح سويعة معاه و تحكي معاه وتسمع منو و تخليه يضحك من قلبو و تجبر بخاطرو ولا حتى تخرجو معاك.....
جاست شباب❤❤
و الشيطان راح يقولك الوقت والخدمة وووو يجبدلك ألف حاجة...
مي كاينة حاجة يسموها البركة و دعوة الخير....
الأمور اللي حاب تنجزهم فالسويعة هاذيك ربي راح يباركلك و توصل لأمور ماكنتش متوقعهم خلاص...
وي هاذيك هي البركة...
البركة منشوفوهاش....
علابيها توجور نعيشو فحسابات....
مي خترات لازم نقصو الحسابات والمواعيد المنظمة و نخلوها على ربي سرتو في أعمال البر اللي كما هاذو
خترات لازم نجبدو رواحنا...
و كما الموضوع موجه للرجال أكيد راهو موجه للنساء أيضا... ونشالله كنت خفيفة عليكم
سلام