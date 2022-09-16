Life style😍😍 كبار السن❤

Sanaya klara

Sanaya klara

كاتبة روايات🤩
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
10 أكتوبر 2021
المشاركات
147
النقاط
13
العمر
31
محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
كوكو🤗🤗
مرحبا مجددا في سلسلة ✔✔life style
وشحال توحشت نكتب🤗🤗🤗
المهم كيفكم يارب تكون أحوالكم بخير👌👌
تخيل كاش نهار راك مريح فالدار و فجأة يطبطب عليك الباب🤔 تلقاه زائر يقولك توحشتك جيت فبالي قلت نطل عليك طلة خفيفة😊 و يمدلك ساشي فيه كل خير ولا بيتزا ولا طاكوس ولا محاجب 😋يامي يامي ولا مام قرعة جي برك.....
شحال يفرح هاذ الجاست😇😇
هذا ونتا بصحتك ولاباس عليك و عندك الف عمل ومعاها تفرح .... فمابالك بشخص كبير صحتو تعبت ولادو داتهم مشاغل الحياة و مراهو يستنى ولا متمني والو😔😔
تخيل تزورو حتى لوكان راهو بعيد ممكن جارك ممكن والد صديقك أو صديق الوالد.... تريح سويعة معاه و تحكي معاه وتسمع منو و تخليه يضحك من قلبو و تجبر بخاطرو ولا حتى تخرجو معاك.....
جاست شباب❤❤
و الشيطان راح يقولك الوقت والخدمة وووو يجبدلك ألف حاجة...
مي كاينة حاجة يسموها البركة و دعوة الخير....
الأمور اللي حاب تنجزهم فالسويعة هاذيك ربي راح يباركلك و توصل لأمور ماكنتش متوقعهم خلاص...
وي هاذيك هي البركة...
البركة منشوفوهاش....🤔🤔🤔
علابيها توجور نعيشو فحسابات....
مي خترات لازم نقصو الحسابات والمواعيد المنظمة و نخلوها على ربي سرتو في أعمال البر اللي كما هاذو👇👇👇
خترات لازم نجبدو رواحنا...
و كما الموضوع موجه للرجال أكيد راهو موجه للنساء أيضا... ونشالله كنت خفيفة عليكم😊😊😊
سلام😇😇😇
 
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