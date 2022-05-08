Life style✔✅✅✔عيش حياتك🤩😍

عودة السلسلة بعد طول غيابوشراهم خاوتي ان شاء الله بأحسن حالبزاف ناس يتخيلو باش يعيشو مليح لازم يكون عندهم دراهموكلشي حطة و ليكس باش يقدرو يفرحو ويعيشووالحقيقة من خلال تفاصيل صغيييييورين نقدرو نضيفو لمسة شابةو من خلال عفايس صغار نقدرو نخلقو الجو فدارنا ومع ولادناماشي لازم طابلة فاخرة و كل يوم نوع قاطو جديد باش نتلمو و نفرحو فالداركسرة بزيت الزيتون مع كاس أتاي ونلمو ولادنا وفرحانين ونضحكو(الكسرة والمطلوع بزيت الزيتون نحبهم)ماشي لازم يجي ضيف باش نطيبو احسن المأكولاتوحنا وحدنا فالدار نطيبو المخير تاع المخيرماشي لازم نلبسو مليح غير فمناسبة و لا نهار نخرجو بركفالدار و وحدنا نلبسو و نشيكو رواحنا باسكو انتي ونتا تستاهل توقف فالمراية وتلقى روحك شباب قبل أي واحد☺☺☺☺ماشي لازم نخبو الحاجة المليحة ننالبسوا واش عندكم و استعملوا لماعن الجدد والصالون تاع لضياف ريحو فيه و متخلوش ولادكم يحسو أنو الضياف هما اللي يدو كلشيولا نهار يلقاو الحالة مستيكية بزاف والطعام كل نوع يفهمو بلي كاين ضيف نن✖✖اولادكم ثاني يستاهلو وكما نقيمو الضيف نقيمو ولادنا❤❤❤نسيت حاجةماشي لازم تسافر باش تفوت فاكونس شبابفمدينتك تقدر تخرج و تحوس لبلايص اللي ماشفتهمشونسا سرتو اللي ما يخرجوش ماعليش ما حوستيش قهوة العشية اليوم فالصالون خطرة فالبالكون خطرة فالحوش وهكذاالبارح وليدي بقى راقد فالصالون شربت قهوة مع لبنات فشومبرتهم وشحاااال عجبهم الحالهاذو جيست أفكار والمغزى ماشي الانسان لازم يستنى معجزة و لا كاش مليار باش يفرحتفاصيل و دي جاست صغار يديرو فرق كبير بزافو السلام عليكم...