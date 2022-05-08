Life style✔✅✅✔عيش حياتك🤩😍

Sanaya klara

Sanaya klara

:: عضو مُشارك ::
إنضم
10 أكتوبر 2021
المشاركات
114
النقاط
13
العمر
31
محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
عودة السلسلة بعد طول غياب🤗🤗🤗🤗 وشراهم خاوتي ان شاء الله بأحسن حال 🙏🙏🙏🙏🙏
بزاف ناس يتخيلو باش يعيشو مليح لازم يكون عندهم دراهم💰💰💰💰 وكلشي حطة و ليكس باش يقدرو يفرحو ويعيشو 😑😑😑😑
والحقيقة من خلال تفاصيل صغيييييورين نقدرو نضيفو لمسة شابة 🤩🤩🤩🤩 و من خلال عفايس صغار نقدرو نخلقو الجو فدارنا ومع ولادنا 🙂🙂🙂🙂
ماشي لازم طابلة فاخرة و كل يوم نوع قاطو جديد باش نتلمو و نفرحو فالدار 🍹🍹🍹🍹🍹
كسرة بزيت الزيتون مع كاس أتاي ونلمو ولادنا وفرحانين ونضحكو(الكسرة والمطلوع بزيت الزيتون نحبهم) 🤣🤣🤣🤣
ماشي لازم يجي ضيف باش نطيبو احسن المأكولات👌👌👌👌
وحنا وحدنا فالدار نطيبو المخير تاع المخير 🍹🍉🍇🍔🍟🍕
ماشي لازم نلبسو مليح غير فمناسبة و لا نهار نخرجو برك👌👌👌👌
فالدار و وحدنا نلبسو و نشيكو رواحنا باسكو انتي ونتا تستاهل توقف فالمراية وتلقى روحك شباب قبل أي واحد☺☺☺☺
ماشي لازم نخبو الحاجة المليحة نن
البسوا واش عندكم و استعملوا لماعن الجدد والصالون تاع لضياف ريحو فيه و متخلوش ولادكم يحسو أنو الضياف هما اللي يدو كلشي😥😥😥😥
ولا نهار يلقاو الحالة مستيكية بزاف والطعام كل نوع يفهمو بلي كاين ضيف نن❌❌✖✖
اولادكم ثاني يستاهلو وكما نقيمو الضيف نقيمو ولادنا❤❤❤
نسيت حاجة🤨🤨🤨
ماشي لازم تسافر باش تفوت فاكونس شباب😐😐😐 فمدينتك تقدر تخرج و تحوس لبلايص اللي ماشفتهمش😊😊😊😊
ونسا سرتو اللي ما يخرجوش ماعليش ما حوستيش قهوة العشية اليوم فالصالون خطرة فالبالكون خطرة فالحوش وهكذا😇😇😇
البارح وليدي بقى راقد فالصالون شربت قهوة مع لبنات فشومبرتهم وشحاااال عجبهم الحال🤩🤩🤩
هاذو جيست أفكار والمغزى ماشي الانسان لازم يستنى معجزة و لا كاش مليار باش يفرح😑😑😑😑 تفاصيل و دي جاست صغار يديرو فرق كبير بزاف👌👌👌👌
و السلام عليكم...🤗🤗🤗🤗🤗
 
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