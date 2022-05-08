Life style✔✅✅✔عيش حياتك🤩😍

Sanaya klara
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 10 أكتوبر 2021
- المشاركات
- 114
- النقاط
- 13
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- غرداية
- الجنس
- أنثى
عودة السلسلة بعد طول غياب وشراهم خاوتي ان شاء الله بأحسن حال
بزاف ناس يتخيلو باش يعيشو مليح لازم يكون عندهم دراهم وكلشي حطة و ليكس باش يقدرو يفرحو ويعيشو
والحقيقة من خلال تفاصيل صغيييييورين نقدرو نضيفو لمسة شابة و من خلال عفايس صغار نقدرو نخلقو الجو فدارنا ومع ولادنا
ماشي لازم طابلة فاخرة و كل يوم نوع قاطو جديد باش نتلمو و نفرحو فالدار
كسرة بزيت الزيتون مع كاس أتاي ونلمو ولادنا وفرحانين ونضحكو(الكسرة والمطلوع بزيت الزيتون نحبهم)
ماشي لازم يجي ضيف باش نطيبو احسن المأكولات
وحنا وحدنا فالدار نطيبو المخير تاع المخير
ماشي لازم نلبسو مليح غير فمناسبة و لا نهار نخرجو برك
فالدار و وحدنا نلبسو و نشيكو رواحنا باسكو انتي ونتا تستاهل توقف فالمراية وتلقى روحك شباب قبل أي واحد☺☺☺☺
ماشي لازم نخبو الحاجة المليحة نن
البسوا واش عندكم و استعملوا لماعن الجدد والصالون تاع لضياف ريحو فيه و متخلوش ولادكم يحسو أنو الضياف هما اللي يدو كلشي
ولا نهار يلقاو الحالة مستيكية بزاف والطعام كل نوع يفهمو بلي كاين ضيف نن✖✖
اولادكم ثاني يستاهلو وكما نقيمو الضيف نقيمو ولادنا❤❤❤
نسيت حاجة
ماشي لازم تسافر باش تفوت فاكونس شباب فمدينتك تقدر تخرج و تحوس لبلايص اللي ماشفتهمش
ونسا سرتو اللي ما يخرجوش ماعليش ما حوستيش قهوة العشية اليوم فالصالون خطرة فالبالكون خطرة فالحوش وهكذا
البارح وليدي بقى راقد فالصالون شربت قهوة مع لبنات فشومبرتهم وشحاااال عجبهم الحال
هاذو جيست أفكار والمغزى ماشي الانسان لازم يستنى معجزة و لا كاش مليار باش يفرح تفاصيل و دي جاست صغار يديرو فرق كبير بزاف
و السلام عليكم...
بزاف ناس يتخيلو باش يعيشو مليح لازم يكون عندهم دراهم وكلشي حطة و ليكس باش يقدرو يفرحو ويعيشو
والحقيقة من خلال تفاصيل صغيييييورين نقدرو نضيفو لمسة شابة و من خلال عفايس صغار نقدرو نخلقو الجو فدارنا ومع ولادنا
ماشي لازم طابلة فاخرة و كل يوم نوع قاطو جديد باش نتلمو و نفرحو فالدار
كسرة بزيت الزيتون مع كاس أتاي ونلمو ولادنا وفرحانين ونضحكو(الكسرة والمطلوع بزيت الزيتون نحبهم)
ماشي لازم يجي ضيف باش نطيبو احسن المأكولات
وحنا وحدنا فالدار نطيبو المخير تاع المخير
ماشي لازم نلبسو مليح غير فمناسبة و لا نهار نخرجو برك
فالدار و وحدنا نلبسو و نشيكو رواحنا باسكو انتي ونتا تستاهل توقف فالمراية وتلقى روحك شباب قبل أي واحد☺☺☺☺
ماشي لازم نخبو الحاجة المليحة نن
البسوا واش عندكم و استعملوا لماعن الجدد والصالون تاع لضياف ريحو فيه و متخلوش ولادكم يحسو أنو الضياف هما اللي يدو كلشي
ولا نهار يلقاو الحالة مستيكية بزاف والطعام كل نوع يفهمو بلي كاين ضيف نن✖✖
اولادكم ثاني يستاهلو وكما نقيمو الضيف نقيمو ولادنا❤❤❤
نسيت حاجة
ماشي لازم تسافر باش تفوت فاكونس شباب فمدينتك تقدر تخرج و تحوس لبلايص اللي ماشفتهمش
ونسا سرتو اللي ما يخرجوش ماعليش ما حوستيش قهوة العشية اليوم فالصالون خطرة فالبالكون خطرة فالحوش وهكذا
البارح وليدي بقى راقد فالصالون شربت قهوة مع لبنات فشومبرتهم وشحاااال عجبهم الحال
هاذو جيست أفكار والمغزى ماشي الانسان لازم يستنى معجزة و لا كاش مليار باش يفرح تفاصيل و دي جاست صغار يديرو فرق كبير بزاف
و السلام عليكم...