رواية تجمعكم

السلام عليكم يا أهل اللمة يا طيبين نود أن نطرح عليكم فكرة المشاركة برواية من إنتاج اللمة حيث ستكون القصة كالتالي :"فيصل رجل أعمال أنجب طفل ثم عرف أن زوجته لن تنجب مجددا فإنشغل بعلاجها عن طفله ولم يحمد الله على نعمته فتربى الإبن بعيدا عن دفئهما ثم هرب من المنزل وهو لم يتجاوز السابعة عشر ..إحتضنته قوارب الموت ولم يعرف مصيره أحي أم ميت ؟ فطغى الحزن وأصبح وجع فقدانه سما قاتلا إلى أن تسلل النور وبدأت العتمة تغادر قفص الأمنيات الحزين فقد كان اليوم الذي عرفت فيه الأم أنها حامل يوم عرس لا يضاهيه القمر جمالا ، ود الأب أن يكون فتى وودت الأم فتاة تؤنسها لكن رفقا بالقدر فله دور هو الآخر ودوره كان أن يضيع الصبي بعد دقائق من ولادته ليضيع بعده عقل أمه بلحظات "

كانت القصة هكذا إى أن قرر السيد فيصل الهرب من جنون زوجته ووخز الألم بعد خمس سنوات من ترابيت الألم غير أنه في طريق هربه صدم أحدهم بسيارته

فماذا سيحدث وكيف ستكون النهاية التي ستخطونها بأيديكم.

لدينا شخصيتان

الأب فيصل : عمي فريد والإبن الضائع : عبد الرؤوف

في حين نحتاج ل دور الأم ودور الإبن المغترب

ونحتاج إلى ستة شخصيات بعشوائية يدخلون القصة فيتركون أثرا لا تمحوه السنين .

ملاحظة : لا يهم أن يكون جميع الأشخاص طيبين فكم من قسوة علمت مالم تعلمه الرحمة ...

ستكون لي البداية والنهاية ولكم ما تبقى ..

نسأل الله أن تكون مبادرتنا طيبة