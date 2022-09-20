المفهوم العام لصناعة المحتوى [ مقال ]

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تعريف صناعة المحتوى :​

الأشكال النموذجية للتعبير عن المحتوى :​

الهدف من صناعة محتوى جيد :​

الشروط الأساسية لصناعة محتوى متميز :​

قبل القيام بصناعة المحتوى من الضروري جداً تحديد نوعه ،ويعتبر ذلك من العوامل الأساسية لنجاح المحتوى فمثلاً إذا كان المحتوى يعبر عن حملة لجمع التبرعات لجمعيات خيرية فنوع المحتوى يجب أن يكون عبارة عن إعلان يعبر عن الحاجة لجمع التبرعات ولكن يجب الإنتباه إلى نوعية الإعلان ولأبعاده ومؤثراته فمن الأفضل هنا عرض إعلان بطرق تسويقية غير مباشرة أي من خلال إرسال رسائل تتضمن أرقام الحسابات المتاح وضع النقود أو التبرعات من خلالها ،مع ذكر الأهداف الإنسانية واستعطاف المتبرعين من أجل جمع التبرعات أي يجب أن يتم الإعلان بصورة مباشرة وغير مباشرة لتحقيق محتوى ناجح متكامل ومتميز .

و لصناعة محتوى متميز هناك العديد من الشروط الأساسية التي من الضروري الإلتزام بها ،ومن أهم هذه الشروط :​

يجب على صانع المحتوى أن يكون شخصاً مختصاً بهذه الأمور . لنجاح وتميز المحتوى يجب أن يكون ضمن توجهات و رغبات السوق و الواقع الحالي . يجب على صانع المحتوى أن يكون شخصاً يحب الإبتكار و قادر على الإقناع و التحفيز وهذا يأتي عن فطرة و ليس بإمكان الأشخاص العاديين تعلمه أو اكتسابه . أن يكون المحتوى غنياً بالمعلومات المفيدة التي تجذب القارئ وتشوقه لقراءة كامل المحتوى . عند كتابة المحتوى يحب التركيز إلى مايرغب به الجمهور و التركيز على موضوع العلامة التجارية لضمان صناعة محتوى متميز و مرغوب من قبل الكثيرين . يجب أن يكون كل جزء من المحتوى معبراً عن هدف معين وواضح و أن يتم شرحه بالتفصيل .

أساليب عرض المحتوى :​

عرض المحتوى من خلال إنشاء رسوم بيانية . عرض المحتوى من خلال العديد من المقالات و المدونات التي يتم نشرها . عرض المحتوى من خلال عرض رسوم متحركة . عرض المحتوى من خلال إقامة دورات و تقديم دروس تعريفية . عرض المحتوى من خلال فيديوهات وصور معبرة .

خطوات أساسية لصناعة محتوى متميز :​

المرحلة الأولى : تحديد الغاية من المحتوى :​

المرحلة الثانية : تحديد الفئة المستفيدة من المحتوى :​

المرحلة الثالثة : تحديد المحتوى :​

المرحلة الرابعة : تحديد الأساليب و الوسائل التي من خلالها سيتم نشر المحتوى :​

المرحلة الخامسة : الإخراج العام للمحتوى :​

ويتحكم بهذه الأداة عدة عناصر أساسية ،أهمها :​

تاريخ النشر .

وقت النشر .

نوع المادة المنشورة .

قناة النشر .

المصدر : alwefaak.com​

تعرف صناعة المحتوى على أنها عبارة عن الشيء الذي يتم التعريف عنه من خلال مجموعة من الوسائط و الأساليب المعبرة ،فيتم ذلك إما من خلال الكلام أو من خلال الكتابة أو الصور أو من خلال الفنون المعبرة أو من خلال فيديوهات تعبر عن المحتوى بالشكل المناسب ،فمن السهل على أي شخص كان أن يقوم بصناعة محتوى معين ولكن من الصعب أن يكون هذا المحتوى معبر ويعطي المعنى الحقيقي للهدف المطلوب .وقد تم تعريف المحتوى من خلال العديد من الإتجاهات فكان هناك العديد من التعاريف التي أطلق عليها اسم المحتوى ،فعرف المحتوى على أنه عبارة عن ما يتم تقديمه للجمهور من خلال وسائل التواصل الإجتماعي ومن خلال شبكات الإنترنت من أجل تلبية ما يرغبون بالحصول عليه في تحقيق أهدافهم .يكون التعبير عن صناعة المحتوى من خلال العديد من الأمور كالقيام بصيانة وتحديث مواقع الويب،و القيام بعمليات التصوير كالتصوير الفوتوغرافي ،والتصوير عن طريق الفيديو ،أو عن طريق إنشاء صفحات على الإنترنت أو من خلال تحديث حسابات برامج التواصل الإجتماعي على السوشيال ميديا،وهكذا.لصناعة المحتوى أهمية كبيرة في العديد من المجالات الحياتية و التي أهمها عمليات التحفيز و الإقناع وتساعد صناعة المحتوى الجيد في انشاء جمهور متميز .هناك طرق عديدة يتم من خلالها عرض المحتوى ،ومن أهم الطرق التي تساهم في عرض المحتوى بطريقة متميزة هي :هناك عدة خطوات أساسية يجب الإلتزام بها عند التفكير بكتابة محتوى متميز ،وأهم هذه الخطوات هي :من الضروري جداً عند التفكير بصناعة محتوى أن نحدد الهدف من هذا المحتوى ،وماهي أهميته .بعد معرفة الهدف من المحتوى ،يجب علينا توجيه المحتوى لفئة معينة من الجمهور الذي يرغب بالإستفادة من هذا المحتوى ويسعى للبحث عن أهدافه لتحقيقها من خلال المحتوى .في هذه المرحلة من الضروري معرفة المحتوى المراد تقديمه سواء عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو من خلال أساليب أخرى ،وفي هذه المرحلة يتم جمع المعلومات المراد عرضها من خلال المحتوى ووضعها ضمن إطار واضح يمكن أن يتم توصيله للفئة المستفيدة بسهولة .فإذا كان المحتوى سيتم نشره عبر وسائل التواصل الإجتماعي فهنا سنفكر هل سيتم استخدام الفيس بوك أو التويتر ليتم نشره؟؟ ، أو هل سنستخدم يوتيوب أو انستغرام للنشر ؟؟ لذلك يجب أن نسعى لإختيار الوسيلة الأفضل لنشر المحتوى وفقاً للبلد المراد نشر المحتوى فيه و تبعاً للفئة المستفيدة و ماتستخدمه من وسائل التواصل وما هو المشهور استخدامه وتداول بين الجمهور المستفيد وكل ذلك من أجل تحقيق الغاية القصوى من الإفادة ل من المحتوى و تميزه ونجاحه يجب التميز بطريقة عرضه و توصيله للفئة المستفيدة .بعد القيام بجمع المعلومات وتنسيقها وإنشاء محتوى يتلاءم مع فئة معينة من الجمهور ،وبعد معرفة الأساليب الخاصة لنشر المحتوى ،من الضروري القيام بمعالجة المحتوى وترتيبه وتدقيقه بأفضل الطرق للحصول على محتوى ناجح ومتميز عن غيره من المحتويات .ويجب ترتيب المراحل الواحدة تلو الأخرى و الإلتزام بالترتيب وعدم تجاوز الخطوات في سبيل نجاح المحتوى وتميزه .وبعد أن أصبج المحتوى مكتملاً و جاهزاً للنشر يجب أن يتم وضعه ضمن أداة تفيد بجدولة المحتوى ، وهذه الأداة تعرف بما يسمى أداة " تقويم المحتوى " التي من خلالها يتم جدولة المحتوى من حيث الوقت والتاريخ والقناة ،وهذه الأداة تكون عبارة عن ملف ورد أو عبارة عن التطبيقات المختصة بإدارة الإعلام أو أي طريقة مناسبة للجدولة .الخاتمة :في ختام مقالنا هذا نكون قد تعرفنا على المفهوم العام لصناعة المحتوى ،وتعرفنا على خطوات صناعة المحتوى ،كما تعرفنا على أساليب عرض المحتوى ،وتعرفنا على الشروط الأساسية لصناعة محتوى متميز ، وتم عرض الأشكال النموذجية المعبرة عن المحتوى،وتعرفنا على أهمية صناعة المحتوى و الهدف منه .----