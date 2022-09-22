طريقة التسجيل في المراسلة لمتعلم سابق بالهاتف

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,810
النقاط
2,801
محل الإقامة
أرض الريحان
الجنس
أنثى

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بسم الله الرحمن الرحيم

السـلام عليكم والرحمة الله وبركاتهُ

أعضاء و زوار و مشرفي منتدى اللمة

طابت أوقاتكم بكل الخير و الصحة و العافية

تحية طيبة للجميع ..



دائما مع تسجيلات المراسلة
حيث
تم انطلاق التسجيلات بالنسبة للمسجلين السابقين (الناجحين أو المعيدين)

واليوم مع فيديو للتوضيح كيفية التسجيل في المراسلة للمتعلمين السابقين







بالتوفيق...
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