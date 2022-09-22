طريقة التسجيل في المراسلة لمتعلم سابق بالهاتف

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 9,810
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- أرض الريحان
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السـلام عليكم والرحمة الله وبركاتهُ
أعضاء و زوار و مشرفي منتدى اللمة
طابت أوقاتكم بكل الخير و الصحة و العافية
تحية طيبة للجميع ..
دائما مع تسجيلات المراسلة
حيث
تم انطلاق التسجيلات بالنسبة للمسجلين السابقين (الناجحين أو المعيدين)
واليوم مع فيديو للتوضيح كيفية التسجيل في المراسلة للمتعلمين السابقين
بالتوفيق...
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