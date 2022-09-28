رائحة الفم الكريهة قد تخفي أمراض خطيرة

شمل علامات رائحة الفم الكريهة طعماً سيئ في الفم وجفاف الفم ونزيف متكرر للثة عند تنظيف أسنانك بالفرشاة أو بعد تناول طعام شديد الرائحة. للتعرف على رائحة الفم الكريهة، ينصح الموقع العلمي الألماني" gesund.bund" بلعق ظهر اليد وشم رائحته.



السبب الشائع في ظهور رائحة الفم الكريهة لدى البعض هو قلة نظافة الفم. لا تقتصر النظافة الجيدة للفم على استخدام فرشاة الأسنان العادية فحسب، بل يُنصح باستخدام خيط تنظيف الأسنان وفرشاة للتنظيف ما بين الأسنان وكذلك منظف اللسان.



الأسباب الشائعة الأخرى في ظهور رائحة الفم الكريهة لدى البعض، هو جفاف الفم وعدم كفاية إفراز اللعاب. الأشخاص الذين يشربون القليل من السوائل غالباً ما يعانون من جفاف الفم. كما يمكن أن يؤدي تناول بعض الأدوية، مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم أو مضادات الاكتئاب، إلى منع تدفق اللعاب وجفاف الفم. بالإضافة إلى ذلك، تعاني النساء من انخفاض إنتاج اللعاب أثناء فترة انقطاع الطمث بسبب الهرمونات. وإذا كان الفم جافاً للغاية، يمكن أن تتكاثر البكتيريا بسهولة أكبر.







الأسباب الأخرى في ظهور رائحة الفم الكريهة هي وجود التهابات في الفم والبلعوم الأنفي، مثل التهاب اللثة أو التهاب اللوزتين أو التهاب الجيوب الأنفية. يمكن علاج ذلك من خلال نظافة الفم الجيدة. وفي حالة استمر الالتهاب، يمكن أن تصاب اللثة بالمرض وهنا يتحدث الأطباء عن التهاب اللثة. كما قد يحدث نزيف متزايد في اللثة، انحسار اللثة، وترخي الأسنان وزيادة رائحة الفم الكريهة. للتأكد من أن التهاب اللثة لا يتطور إلى التهاب دواعم الأسنان، يجب على طبيب الأسنان إزالة الرواسب الضارة الموجودة على الأسنان، والتي تسمى بـ "اللويحات"، وتنظيف جيوب اللثة بشكل مكثف.



الأسباب الأخرى المحتملة وقد تكون نادرة في ظهور رائحة الفم الكريهة لدى البعض، وفق الموقع الإلكتروني للمجلة الطبية الألمانية" Gesundheit" هي وجود أمراض في المعدة وأمراض الكبد والكلى وداء السكري. لهذا ينصح بزيارة طبيب الأسنان بشكل فوري عند ملاحظة رائحة الفم الكريهة. إذا لم يكن هناك سبب في منطقة الفم، يوصى بزيارة طبيب الأذن والأنف والحنجرة أو طبيب باطني.