تصويت:أفضل مدونة لشهر سبتمبر

المدونة التي نالت اعجابك لشهر سبتمبر؟

  • مدونة دنيا وجنة

  • فنجان قهوتي

  • خربشات فتاة

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,995
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم.jpg


هذه المدونات الأربع التي تم ترشيحها للتصويت {حسب التفاعل الشهري لشهر سبتمبر}


المدونة1:

www.4algeria.com

دنيا وجنة 💙

لازلت تحلمين بالأبعد بل ولازلت تؤمنين ولأنك صاحبة قلب طيب سأدعمك يا أنا رغم كل الأسباب التي توحي باستحالة الأمر ستدرسين الأدب بأكبر جامعات ماليزيا وستزورين مكة 💙 ستنجبين توبة وعبد المنعم توأمين لا يضاهيهما جمال القمر . ستجازين في أكثر من رواية وتشيدين مسابقة دين القرآنية ومبادرات مملكة اللغة...
www.4algeria.com www.4algeria.com
@صاحبة الأثر

المدونة2:

www.4algeria.com

فِـــنـــجـــآن قَـــهـــوتـــي .. سكون الفجر

ربي يعينك غاليتي و يردك سالمة غانمة معافاة رانا كلنا تحت امرك و في خدمتك متى ما عزتي اتصلي بنا ان شاء الله دائما في الخير ❤️😘 حبيبة قلبي خديجة ما يؤمر عليكِ ظالم يا قلبي، الله يعزك ويرفع قدرك في الدارين يارب. تسلميلي والله كلك زوء، آمين آمين الله يبارك بعمرك ويوسع في رزقك ويديم عليكِ لباس الصحة...
www.4algeria.com www.4algeria.com
@سكون الفجر

المدونة3:
www.4algeria.com

*خربشات فتاة*

وجودهم حولنا يكفي...اما عن قربهم فتركناها للزمن وخباياه....
www.4algeria.com www.4algeria.com
@afnene
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,995
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
@همس الوُرود
@سكون الفجر

USER] @الريــان
@طموحة @sana barhoumi @إلياس @Hakan
@سعد606 @ذكريات @barca.moha @عبدالرؤوف1
@aljentel @الامين محمد @dahman kz
@أشــواق 19 @جليلوس @"viola"
@السلطانة @adam doon alger @أم منيــــــر
@بسمة القلوب @جمال عبدلي @Moha le sage
@lale çiçeği @rafid2 @السها
@شجـ الروح ـون @Zamenhov
@ملكة زوجي @Soumia hadj mohammed
@الرومانسي الجاد @ahmedroyce339
@وصال اية @فريد أبوفيصل @*amani*
@{مُدَلَّلَتُهُ} @Golden Man @رحيق الفردوس
@ليليا مرام @Ma$Ter @ℓσɴєℓу GĪяℓ
@assinat @زاهية بنت البحر @حفياد آدم
@بيسان بيبا @Oualid Kamel @حكايا الورد
@Sanaya klara @هدية من الله @الفضل10
@AMH1398 @Andy_Delort @randa.hac
@Rǿmẳņĉį LŎvès @خربشات غيمة @SOFIANE020
@إيمان~ @النجم البعيد @العَنْقَاءُ @Amine7N
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @sami44 @أبو مارية
@Adel Adel1 @Jorh @soso ana @صاحبة الأثر
@الورد الأحمر @{هِشام} @ضآحكة مستبشرة
@متهجئ الحرف @زهور الشوق @لاريمان @Hakan
@the world @Skor m@k @ناسليهان
@بيسان بيبا @زاد الرحيل @امير الصحراءdz
@ilina loulou @القطة الزهرية @خيرة الوهرانية
@Oussama.GF @!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈! @اميرة المدائن
@الوهم @Malika Tlm @afnene @زهور الشوق
@الفتاة الاميرة @الطيب الجزائري84 @طيور السلام
@bilel.dz @ام أمينة @الملك الظليل @لاجودان شاف
@فتاة حساسة @hamza__2006 @بوعزة عامر 77
@Chouaib28 @faith8 @الأميرة بلقيس @EL General
@حكايا المطر @Tama Aliche @عبد المـــالـــــك
@حياة71 @بنت الشمال @اسيل الحياة @نبيل مسلم
@dida007 @Bfatiha @ظل سيريالية @chirine zina
@louai loulou @اسراء سروري @Oum Loukmane
@الأستاذ مصطفى @خووخه
@فتى من الغد @@R@ZIK @ALIGSM
@HAMZA USMA @visiteur @Moha le sage
@يونس قاسم @نذير1 @طيور السلام @زخة مطر
@وحي القلم @MARYTA @صاحبة الأثر @نرجس الريحان
@شيماء شوشيشا @Asm90 @ديكتاتــــــور @tayeb20
@prince of love @naouri65 @Ra Off @Djamel.Dz
@أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛
@النورس @الفراشة الحساسة @Ozdemir Sirac
@اليزابث @space-cowboy @randa.hac @نجمة الأرض
@*ياسر* @rycerz @صمتي حكاية @صانعة الإبتسامة
@NAPOLA @صدى الصورة. @أم أحمــــد يــسّ
@هدوء المطر @sidali98 @نعمات @4LI_4LGERI4
@املي @secret de coeur @oumsif @حاتم خليفة
@ناصر dz @🌌🔮متألقة🔮🌌 @prncess fifi
@بنقابي افتخر @ضآحكة مستبشرة @طيور السلام
@أحمدوا @أريج محمد
@ahmedroyce339 @rose09000 @opira99
@أمـيـر الـجـزائـر @خديجة ph @ريحـان
@Ra_nya @Bouchra zarat @شهيناز بنت بلادها
@سفيان اسلام @أستاذ الفلسفة @razan roza
@"هشام الأوراس" @amar naim @إيمان قلب
@البحر الهادي @Silent Hill @بنت الـ25
@سحر صبرين @Zouheir 2022 @العنود بوفاتح
@حمزة حمزة @محمد عبدو 13 @Ahmedfba
@MARYTA @Haroun Serhani

الدعوة للجميع
 
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