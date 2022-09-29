تصويت:أفضل مدونة لشهر سبتمبر

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 49,995
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
هذه المدونات الأربع التي تم ترشيحها للتصويت {حسب التفاعل الشهري لشهر سبتمبر}
المدونة1:
دنيا وجنة 💙
لازلت تحلمين بالأبعد بل ولازلت تؤمنين ولأنك صاحبة قلب طيب سأدعمك يا أنا رغم كل الأسباب التي توحي باستحالة الأمر ستدرسين الأدب بأكبر جامعات ماليزيا وستزورين مكة 💙 ستنجبين توبة وعبد المنعم توأمين لا يضاهيهما جمال القمر . ستجازين في أكثر من رواية وتشيدين مسابقة دين القرآنية ومبادرات مملكة اللغة...
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المدونة2:
فِـــنـــجـــآن قَـــهـــوتـــي .. سكون الفجر
ربي يعينك غاليتي و يردك سالمة غانمة معافاة رانا كلنا تحت امرك و في خدمتك متى ما عزتي اتصلي بنا ان شاء الله دائما في الخير ❤️😘 حبيبة قلبي خديجة ما يؤمر عليكِ ظالم يا قلبي، الله يعزك ويرفع قدرك في الدارين يارب. تسلميلي والله كلك زوء، آمين آمين الله يبارك بعمرك ويوسع في رزقك ويديم عليكِ لباس الصحة...
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المدونة3:
@afnene