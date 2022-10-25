تصويت افضل مدونة لشهر أكتوبر

مرحبا🤗🤗 لا شك أن الكثير استفزه العنوان💃💃💃 ولابد أنه يتساءل من تكون هذه لتشبه نفسها بالقمر🤔🤔🤔 حسنا قمر في عين نفسي و هذا يكفي👌👌👌 وأعلم تماما أن هنالك الكثير من الحسناوات اللواتي لا تمل العين رؤيتهن❤❤❤ وسبحان خالقهن🤗🤗🤗 مهلا.... مهلا.... أعلم كم تجذب هاته العناوين القراء😊😊😊 ولكن دعوني أخبركم أننا...