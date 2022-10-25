تصويت افضل مدونة لشهر أكتوبر

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- محل الإقامة
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- الجنس
- أنثى
هذه المدونات الأربع التي تم ترشيحها للتصويت{حسب تفاعل شهر أكتوبر}
المدونة رقم 1:
جميلة أنت كالقمر❤
مرحبا🤗🤗 لا شك أن الكثير استفزه العنوان💃💃💃 ولابد أنه يتساءل من تكون هذه لتشبه نفسها بالقمر🤔🤔🤔 حسنا قمر في عين نفسي و هذا يكفي👌👌👌 وأعلم تماما أن هنالك الكثير من الحسناوات اللواتي لا تمل العين رؤيتهن❤❤❤ وسبحان خالقهن🤗🤗🤗 مهلا.... مهلا.... أعلم كم تجذب هاته العناوين القراء😊😊😊 ولكن دعوني أخبركم أننا...
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المدونة رقم 2:
مُ ــدَوّنتي { حڪَـآية [ت]مْتمآت شآبْ’ ~ •● .,’ | . |.
ما تقوليش بيراطاوك / لالا نسيت واش كنت داير مود باس أبري سلاامات 🚶♀️🌚
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المدونة رقم 3:
*خربشات فتاة*
وقيلا المياتالف لي راحتلي سمانة لي فاتت 🥺😭 انت صاريلك كيما وحد فرملية تلاقيتها عند السبيطار وما كان فايت حتى واحد نسقسيه غير هي ايا قلتلها اختي شوفي اذا طاحولك دراهم ايا قاتلي اذا دوصوميل تاعي ... بصح تودرتلي البارح في دارنا🙂 معليش صدقة عليك تكون داها كاش واحد مشومر كيفي🤣🤣
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المدونة رقم 4:
@حاتم خليفة
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