تصويت افضل مدونة لشهر أكتوبر

المدونة التي نالت اعجابك لشهر أكتوبر؟

  • مدونة جميلة انت كالقمر

  • مدونة حكايات تمتمات شاب

  • مدونة خربشات فتاة

  • مدونة اقتباسات

النتائج قابلة للعرض بعد التصويت فقط.
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,156
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم.jpg

هذه المدونات الأربع التي تم ترشيحها للتصويت{حسب تفاعل شهر أكتوبر}




المدونة رقم 1:

www.4algeria.com

جميلة أنت كالقمر❤

مرحبا🤗🤗 لا شك أن الكثير استفزه العنوان💃💃💃 ولابد أنه يتساءل من تكون هذه لتشبه نفسها بالقمر🤔🤔🤔 حسنا قمر في عين نفسي و هذا يكفي👌👌👌 وأعلم تماما أن هنالك الكثير من الحسناوات اللواتي لا تمل العين رؤيتهن❤❤❤ وسبحان خالقهن🤗🤗🤗 مهلا.... مهلا.... أعلم كم تجذب هاته العناوين القراء😊😊😊 ولكن دعوني أخبركم أننا...
www.4algeria.com www.4algeria.com
للأخت @nassima rida


المدونة رقم 2:
www.4algeria.com

مُ ــدَوّنتي { حڪَـآية [ت]مْتمآت شآبْ’ ~ •● .,’ | . |.

ما تقوليش بيراطاوك / لالا نسيت واش كنت داير مود باس أبري سلاامات 🚶‍♀️🌚
www.4algeria.com www.4algeria.com
للأخ @Andy_Delort


المدونة رقم 3:
www.4algeria.com

*خربشات فتاة*

وقيلا المياتالف لي راحتلي سمانة لي فاتت 🥺😭 انت صاريلك كيما وحد فرملية تلاقيتها عند السبيطار وما كان فايت حتى واحد نسقسيه غير هي ايا قلتلها اختي شوفي اذا طاحولك دراهم ايا قاتلي اذا دوصوميل تاعي ... بصح تودرتلي البارح في دارنا🙂 معليش صدقة عليك تكون داها كاش واحد مشومر كيفي🤣🤣
www.4algeria.com www.4algeria.com
للأخت @afnene

المدونة رقم 4:
www.4algeria.com

إقتباسات

يا صديقي الأفعال هي التي تؤكد صدق المحبة ،أما الكلام فالجميع فلاسفة
www.4algeria.com www.4algeria.com
للأخ @حاتم خليفة


صوتوا للأفضل في نظركم
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top