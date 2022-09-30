طريقة كتابة مقال تاريخ + مقالات

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,091
النقاط
2,801
محل الإقامة
بشار
الجنس
أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير

نقدم لكم ~..


طريقة لكتابة مقال مع مقالات اضافية في مادة التاريخ الملف مهم و انصح بتحميله

Screenshot_2022-09-30-22-01-32.png



للتحميل


drive.google.com

طريقة كتابة مقالة تاريخ + مقالات.pdf

drive.google.com drive.google.com





وفقكم الله
 
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