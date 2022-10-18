درس الأسلوب الإنشائي والأسلوب الخبري

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,592
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..

نقدم لكم ~




دروس البلاغة رقم (3)
الأساليب البلاغية✅
درس الأسلوب الإنشائي والأسلوب الخبري
للاستاذ معاد جزاه الله كل خير

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أسأل الله لكم التوفيق و السداد


 
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