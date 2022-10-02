البطاقات الوصفية للتخصصين " تأمينات و بنوك" المقترحة لدورة سبتمبر 2022.

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,127
النقاط
2,801
محل الإقامة
بشار
الجنس
أنثى

السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير

نقدم لكم ~...



البطاقات الوصفية للتخصصين " تأمينات و بنوك" المقترحة لدورة سبتمبر 2022.




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بالتوفيق

 
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