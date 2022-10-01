منحة البطالة.. تكوين تأهيلي ولا “مكانش”

بالعكس اخي لو كانت عندهم فائض لما اتجهو لهكذا تعليمة التكوين يقوم بتامين والعديد خلو التكوين وتجهو للبطالة يعني المستفيدة هي الدولة في كلتا الاحوال منها تصفي وشوية انصاف للناس لي قراو وراهم لا منحة لا عمل