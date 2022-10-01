ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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** آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ***
** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية *
** آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ***
منحة البطالة.. تكوين تأهيلي ولا “مكانش”
رسميا اجبارية تكوين مستفيدي منحة البطالة وإلا يفقد منحة 13000 دج
اتفاقية بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي ووزارة التكوين المهني ، خاصة بفئة المستفدين من منحة البطالة.
لكل المستفدين من منحة البطالة اجبارية الدراسة في التكوين لمدة من 3 الى 6 اشهر وتكون الدراسة حضوريا
اعداد قوائم المستفدين من منحة البطالة من وكالة التشغيل وارسالها إلى مراكز التكوين المهني
الدراسة تكون حضوريا ، و أي تردد عن الدراسة ، يتم اقصاء المعني من منحة البطالة وبين التبليغ الأول والثاني 72 ساعة.
التكوين سيكون لكل المستفدين من منحة البطالة لكل الأطوار الثلاث (ابتدائي ومتوسط وثانوي)
التسجيل سيكون عبر موقع (مهنتي) وسيكون مع موقع منحة البطالة في آن واحد
الإجراء سيدخل حيز التنفيذ شهر أكتوبر 2022.