منحة البطالة.. تكوين تأهيلي ولا “مكانش”

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
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منحة البطالة.. تكوين تأهيلي ولا “مكانش”


رسميا اجبارية تكوين مستفيدي منحة البطالة وإلا يفقد منحة 13000 دج


اتفاقية بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي ووزارة التكوين المهني ، خاصة بفئة المستفدين من منحة البطالة.
لكل المستفدين من منحة البطالة اجبارية الدراسة في التكوين لمدة من 3 الى 6 اشهر وتكون الدراسة حضوريا
اعداد قوائم المستفدين من منحة البطالة من وكالة التشغيل وارسالها إلى مراكز التكوين المهني
الدراسة تكون حضوريا ، و أي تردد عن الدراسة ، يتم اقصاء المعني من منحة البطالة وبين التبليغ الأول والثاني 72 ساعة.
التكوين سيكون لكل المستفدين من منحة البطالة لكل الأطوار الثلاث (ابتدائي ومتوسط وثانوي)
التسجيل سيكون عبر موقع (مهنتي) وسيكون مع موقع منحة البطالة في آن واحد
الإجراء سيدخل حيز التنفيذ شهر أكتوبر 2022.


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Hakan

Hakan

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10 أوت 2013
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ذكر
لا أعتقد أن مراكز التكوين تستطيع تحمل العدد الهائل من المستفيدين من منحة البطالة الغير مكونين .
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,107
النقاط
2,801
محل الإقامة
بشار
الجنس
أنثى
قال Hakan:
لا أعتقد أن مراكز التكوين تستطيع تحمل العدد الهائل من المستفيدين من منحة البطالة الغير مكونين .
إضغط للتوسيع...
بالعكس اخي لو كانت عندهم فائض لما اتجهو لهكذا تعليمة التكوين يقوم بتامين والعديد خلو التكوين وتجهو للبطالة يعني المستفيدة هي الدولة في كلتا الاحوال منها تصفي وشوية انصاف للناس لي قراو وراهم لا منحة لا عمل
 
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