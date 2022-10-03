كسرة الشحمة (لمخلعة)

حفياد آدم
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 12 أوت 2018
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
المقادير
مقادير الكسره:
500غ سميد رقيق
1 ملعقة صغيرة خميرة الخبز
تقريبا نصف كأس زيت
ماء دافئ
ملح
مقادير الحشو:
بصل
طماطم
ملح و فلفل اسود
طريقة التحضير
نخلط السميد مع خميرة الخبز ثم نضيف الزيت و نواصل الخلط
نضيف الملح و نخلط قليلا ثم نجمع الخليط بماء دافئ حتى نتحصل على عجينة متماسكة
ندلكها فوق طاولة العمل لمدة دقيقة او دقيقتين ثم نقسمها على جزئين
نقسم كل جزء الى نصفين لكن يكون نصف اكبر من النصف الثاني قليلا ثم نغطيهم و نتركهم يرتاحوا 15 دقيقة
لتحضير الحشو نقلي بصل مقطع مع طماطم مبشورة في قليل من الزيت مع الملح و الفلفل الاسود
ثم نقطرها جيدا من الزيت و نتركها تبرد قبل الاستعمال و يبقى الحشو اختياري
نأخذ النصف الاكبر من العجين و نفتحه على شكل دائري بالحلال ثم نفتح النصف الاصغر بنفس الطريقة
نضع الحشو فوق النصف الاكبر
ثم نضع فوقها النصف الاصغر ثم نغلق الاطراف جيدا
بعد غلقها نخبزها قليلا من الجهتين ثم نطيبها في طاجين مسخن مسبقا و نضع الجزء المغلوق من الاسفل اولا
لما تطيب من الاسفل نقلبها حتى يطيب الوجه الاخر حتى تحمر من الجهتين
مقادير الكسره:
500غ سميد رقيق
1 ملعقة صغيرة خميرة الخبز
تقريبا نصف كأس زيت
ماء دافئ
ملح
مقادير الحشو:
بصل
طماطم
ملح و فلفل اسود
طريقة التحضير
نخلط السميد مع خميرة الخبز ثم نضيف الزيت و نواصل الخلط
نضيف الملح و نخلط قليلا ثم نجمع الخليط بماء دافئ حتى نتحصل على عجينة متماسكة
ندلكها فوق طاولة العمل لمدة دقيقة او دقيقتين ثم نقسمها على جزئين
نقسم كل جزء الى نصفين لكن يكون نصف اكبر من النصف الثاني قليلا ثم نغطيهم و نتركهم يرتاحوا 15 دقيقة
لتحضير الحشو نقلي بصل مقطع مع طماطم مبشورة في قليل من الزيت مع الملح و الفلفل الاسود
ثم نقطرها جيدا من الزيت و نتركها تبرد قبل الاستعمال و يبقى الحشو اختياري
نأخذ النصف الاكبر من العجين و نفتحه على شكل دائري بالحلال ثم نفتح النصف الاصغر بنفس الطريقة
نضع الحشو فوق النصف الاكبر
ثم نضع فوقها النصف الاصغر ثم نغلق الاطراف جيدا
بعد غلقها نخبزها قليلا من الجهتين ثم نطيبها في طاجين مسخن مسبقا و نضع الجزء المغلوق من الاسفل اولا
لما تطيب من الاسفل نقلبها حتى يطيب الوجه الاخر حتى تحمر من الجهتين