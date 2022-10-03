كسرة الشحمة (لمخلعة)

500غ سميد رقيق1 ملعقة صغيرة خميرة الخبزتقريبا نصف كأس زيتماء دافئملحبصلطماطمملح و فلفل اسودنخلط السميد مع خميرة الخبز ثم نضيف الزيت و نواصل الخلطنضيف الملح و نخلط قليلا ثم نجمع الخليط بماء دافئ حتى نتحصل على عجينة متماسكةندلكها فوق طاولة العمل لمدة دقيقة او دقيقتين ثم نقسمها على جزئيننقسم كل جزء الى نصفين لكن يكون نصف اكبر من النصف الثاني قليلا ثم نغطيهم و نتركهم يرتاحوا 15 دقيقةلتحضير الحشو نقلي بصل مقطع مع طماطم مبشورة في قليل من الزيت مع الملح و الفلفل الاسودثم نقطرها جيدا من الزيت و نتركها تبرد قبل الاستعمال و يبقى الحشو اختيارينأخذ النصف الاكبر من العجين و نفتحه على شكل دائري بالحلال ثم نفتح النصف الاصغر بنفس الطريقةفوق النصف الاكبرثم نضع فوقها النصف الاصغر ثم نغلق الاطراف جيدابعد غلقها نخبزها قليلا من الجهتين ثم نطيبها في طاجين مسخن مسبقا و نضع الجزء المغلوق من الاسفل اولالما تطيب من الاسفل نقلبها حتى يطيب الوجه الاخر حتى تحمر من الجهتين